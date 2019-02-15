港府以保障市民健康為由，極速宣布修例全面禁止電子煙或加熱煙，並列為「另類吸煙產品」，禁止其入口、製造、售賣、分發和宣傳，違例者最高可判罰款五萬元及監禁六個月。當局今日刊憲，一待立法會通過修例，六個月後便正式生效，一改平時拖泥帶水的施政作風，簡直轉死性。



然而，有關條例「只禁賣、不禁食」，單純管有並不違法，遭立法會議員及關注組狂轟條例千瘡百孔，「管啲唔管啲」，將來執法勢必引起混亂。執法混亂向來是港府推出新例後的常態，由禁止室內吸煙到禁止未成年人買酒也不例外，何況以港府做事一陣風的作風，執法很快就會無以為繼。反而筆者更關心的是，為何當局對電子煙「殺無赦」，偏偏對危害有過之而無不及的傳統香煙放任自流？



對於新興的電子煙，食衞局局長陳肇始煞有介事聲稱，即使修例有爭議，但保障公眾健康責無旁貸，擺出「雖千萬人，吾往矣」的態度；特首林鄭月娥更是態度急轉彎，由去年提出只規管、不禁售，變相將電子煙合法化，變成現在全面禁止。但一論及何時連傳統香煙都禁止，林鄭除了自吹「我相對大膽，唔係冇得諗」便沒有下文。更可笑的是，消息人士一時以傳統香煙已落地生根作擋箭牌，一時又拿出自由市場開脫，但既是自由市場，更無理由禁止電子煙。



說到底，傳統香煙和電子煙是競爭對手的關係，電子煙的興起必然損害傳統香煙的市場和利益。這些煙商財雄勢大，港府施政又一直向大財團傾斜，突然轉死性，當然不會沒原因。



倘港府真的將市民健康放在首位，那麼請連傳統香煙都一併禁止。非煙民在街上被迫吸二手煙的痛苦與危害毋庸多言，高官不可能不知道，但如果不願放棄龐大的煙稅收益、不敢得罪利益集團，那麼請高官們閉嘴好了，何必作出為民請命狀？