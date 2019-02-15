今個農曆新年，內地消費增長百分之八點五，創出十四年來新低，有人因此而對中國經濟憂心，說已到了強弩之末。講中國經濟「爆煲」的論調，最少講了六、七年，實際上卻仍然表現堅挺。但這些「末日預言」總有一天會應驗的，因為經濟起跌乃自然現象，你堅持「唱衰」一百年，總有一年預言成真，不過這樣的所謂預言，有意義嗎？



筆者小時候曾十分崇拜危機預言家，我唸初中時剛巧爆發「八七股災」，一位有「末日博士」之稱的專家能早作預警，他的本領一度讓我神為之奪。後來人長大了，發覺這位博士一生大部分時間都在唱淡，市場大跌時看淡，大升時亦看淡，用這樣的方法，末日專家每隔幾年名氣就會紅火一次，因為市場每隔數載總會來一次股災。



去年亦有香港股市專家，在恒生指數三萬點以上時提醒股民要清貨離場，及後港股當真拾級而下，這樣的預示力也一度使我佩服。



然而，後來聽其他網上股評人說，上述專家早在恒指二萬二千點時已唱淡，升上二萬五千點時繼續唱淡，二萬八千點仍然唱淡，直至三萬三千點終於成功，市場轉升為跌了。我這才恍然大悟，原來所謂的「神級」預言，是這樣造出來的。



另一種專家的生存之道就是不斷隨風而轉，有香港樓市權威，對樓價的預測每隔半年就變一次，今次的意見可以跟上一次完全相反，而且連續幾年，年年如是，三年下來，就有六種看法，其中三次看升，三次看跌，且看當時市場的風聲如何而定。



政治專家亦復如是，中美兩國貿易戰開始時，不少人斷言兩國存在根本矛盾，不可能談得來，近日見氣氛轉好，又改口說最終將可達成協議。這大抵就是個專業不專的年代，若問香港還有比土地更稀缺的東西嗎？我答有，就是太少真正的專家。