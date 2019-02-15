中美新一輪貿易談判前夕，美國國務卿蓬佩奧到中歐五國訪問，說是「訪問」有點「名不正、言不順」，皆因他威逼利誘，呼籲美國盟友和北約成員國不要使用華為產品，否則可能會影響與美國合作。



然而，好嘢自然多人用，華為的5G產品質優價廉，難怪蓬佩奧如何脅迫東歐諸小國也處處碰釘子，匈牙利外長便毫不客氣表示厭倦西方國家「極度偽善」。堂堂一個大國的國務卿，不遠千里飛去中歐，並不是有甚麼重大的濟世好橋關照人家，而是厚着臉皮叫人不要和華為做生意，好似小朋友鬧彆扭「唔同你玩」，哪裏有一絲大國風度？



美國為了打擊華為，傾盡吃奶之力阻止中國於資訊科技領域迎頭趕上，可謂無所不用其極，而且手法低劣。不過，正如華為創始人任正非所說，華為的產品做得比別人好，讓別人不想買都不行。這種「信心滿滿」卻是基於事實。不要說中歐小國難以抗拒華為，到目前為止，在5G網絡建設上，明確表態禁用華為設備的美國盟友，只有澳洲、新西蘭、日本，其他主要盟友如英國、德國、加拿大、法國等，都態度曖昧，美國的登高一呼，顯然沒有「百應」，這無疑是向老美呢隻惡鷹潑了一盆冷水！



特朗普在貿易談判中如狼似虎，貪得無厭，中國已在貿易順差、強迫技術轉讓、知識產權等方面作出讓步，可他又叫囂甚麼「結構性問題」，直頭想擺張辦公桌到中南海，囂張成咁，唔通真係「誰惡誰正確」？見好唔識收，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳。中國已非昔日的吳下阿蒙，學者最近也指特朗普用錯方法反擊中國，令美國面對的危機惡化。這場貿易戰，美國企業一樣傷亡慘重，特朗普放風「習主席很想達成協議」，但真正如熱鍋上螞蟻的，正是他自己！中國的「結構性改革」能助他連任？再無止境的貪婪只會落得個「貧」字！