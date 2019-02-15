山東省委常委、青島市委書記張江汀近日轉任省委統戰部部長，雖然屬平調，但前後含金量相差懸殊，無異於投閒置散。青島作為五大副省級計劃單列市之一，GDP超過一萬億元人民幣，是山東的經濟中心、世界十大港口之一，又是中國海軍北海艦隊和核潛艇基地，地位舉足輕重。而統戰部雖然在近些年擴容納入僑務、民族宗教、港澳台事務，但與組織、宣傳、政法等系統相比，權力成色依然稍遜一籌。



故此，儘管同為省委常委，但由其他職務轉崗統戰部，實際上就是邊緣化的處理手法。環顧全國，目前有多達三分之一的統戰部部長屬於這種情況，比例奇高，且以跨省調動為主。



最為明顯的案例是，原福建省委常委兼福州市委書記楊岳調任江蘇統戰部部長，新疆黨委常委爾肯江‧吐拉洪調任湖北統戰部部長；原山東、河北兩省宣傳部部長孫守剛、田向利，分別調任河南、四川統戰部部長。幾位都是團派大將，楊、爾曾任團中央書記，孫、田曾是省團委書記，且楊、爾、孫都是十八屆中央候補委員，結果全部在十九大出局。遠調外省統戰部部長，雖官位平級，實乃變相降職，不啻是貶謫流配。



再如寧夏黨委常委徐廣國調任山西統戰部部長，重慶市委常委杜和平調任黑龍江統戰部部長。徐曾任銀川市委書記，銀川是全國首位度最高的省會，經濟規模佔寧夏半壁江山，離開深耕多年的根據地改任外省統戰部部長，權力大打折扣。而杜此前任江北區委書記，亦是重慶經濟的龍頭，因受孫政才遺毒影響，由直轄市遠赴北大荒。至於中央統戰部副部長冉萬祥調任河北統戰部部長，下放再鍛煉的意味明顯。



總體來說，若本身已是省委常委卻轉任統戰部部長，則基本屬發配之所，等同於提前退居二線，仕途到站。如二○一二年原廣東省委常委林雄由宣傳部部長轉任統戰部部長，一五年新疆紀委書記宋愛榮調任重慶統戰部部長，結果都以十多年副部的資歷早早赴政協上班。如今的楊岳、張江汀等人，亦是此類。



而若是由非省委常委「入常」並兼任統戰部部長，則可視作進身之階。如一六年至一七年省委大換屆時，廣西趙德明、廣東嚴植嬋、上海施小琳、雲南楊寧均由市（區）委書記晉升常委並擔任統戰部部長，而後又都很快外調。施小琳調任江西宣傳部部長，趙德明調任貴州省委常委兼貴陽市委書記，楊寧調任國家體育總局副局長參與冬奧籌備工作，嚴植嬋更是一年多轉戰三省，先後任安徽組織部部長、廣西副主席。幾人均在十九大時當選中央候補委員，屬於培養重用。



還有一類情況，屬於統戰系統的跨省調動，既由甲省統戰部部長調任乙省統戰部部長，這是幹部交流，但通常有任務考量在內，如李靜由四川調任重慶統戰部部長，乃整頓山城政治生態的攙沙子之舉；馬廷禮調任寧夏，亦是出於清理寧夏近幾年民族宗教領域「泛清真化」問題的考慮；山東邢善萍調任政治高地福建，崗位分量均進一步吃重。