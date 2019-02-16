世界視線：短租共享氾濫　衍生無窮隱患

近年Airbnb等短租共享平台大行其道，運作方式走灰色地帶，不受酒店旅館條例監管，房東把單位放在平台登廣告短期招租，主攻對象是意圖省錢的旅客，因為房租比酒店便宜，所以日漸受歡迎。Airbnb預計，今年首季後房客將突破五億人次。這瘋狂的數字令酒店業面對前所未有嚴峻的衝擊，各國業界紛紛向政府施壓要求杜絕。



平民百姓也是Airbnb受害者，首先是民宿可圖利，以致令各大城市租金飆升，例如柏林、威尼斯及巴塞隆拿等等。而當鄰居都紛紛變成短租房間，可以想像構成的治安威脅及生活騷擾，最終可能會被迫遷離。法國是Airbnb第二大房源，僅次於美國，巴黎市政府為免大量社區受短租平台影響，旅客多過住客，成為「博物館城市」，限制每個住宅每年短租不得超過一百二十日，近日更加強打擊，指Airbnb違反廣告條例，涉及廣告千個，總罰款會超過一千二百萬歐元。



Airbnb氾濫亦衍生不少嚴重問題，首先房間的安全完全沒有保障，消防走火通道及樓宇結構不受監管，出現意外叫天不應，人命財物損失「貴客自理」，基本上租客承受很大風險，如果遇上意圖不軌的房東更不堪設想，香港有女藝人便在外地遇上變態房東，半夜在雪地逃走。當然，房客本身亦不一定是善類，多次發現有人租房用作不法用途，如製毒及迷幻派對等。近日美國媒體更揭露，Airbnb及Uber等走法律罅平台，淪為洗黑錢天堂，來歷不明的金錢當房租或車租支付便可「洗白」，追尋來源極為困難。



短租共享平台失控已經變成各地政府頭痛的問題，有些像台灣列為違法，修例加重刑罰，也有像法國「頭痛醫頭」，設下形形色色的限制。日本去年中實施《民宿新法》，短租房源登時下架八成，雖云是解禁民宿，可供申領牌照，其實是寓禁於徵，設下嚴格關卡，例如房東須在十分鐘內趕到單位，加上手續繁複，所以申請數目遠遜預期，成功率亦低於一半。由此可見，短租共享最怕就是規管，放任不理則會像癌細胞迅速增長，後患無窮。