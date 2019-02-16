神州觀察：基層村官太腐敗　扶貧救濟變生意

河南周口市扶溝縣葛店鄉薛寨村日前被揭發，該村七十二戶貧困戶中，只有四戶是真正的貧困戶，其他都是村官親朋好友，全村一百四十六家類似香港綜援的「低保戶」，大部分也是花錢向村官購買指標，從而享受國家救濟金。



「貧困戶靠關係，低保靠買賣」是內地扶貧領域普遍存在的現象，主要原因是基層腐敗。內地貧困地區主要分布於農村，扶貧工作的落實包括救助資金的發放，主要靠村一級組織實施。然而上有所腐，下必甚之，在官場貪腐的大環境下，各地鄉村選舉早已變質，買票賄選、暴力拉票等歪風盛行，不少村政權成了家族或黑道勢力的領地，民主決策、民主管理、民主監督形同虛設。



中央巡視辦日前公布，自前年以來，全國各地市縣黨委已巡察十四萬三千個行政村，發現民眾反映強烈的突出問題三十九萬個，主要集中在落實中央惠農利民、脫貧攻堅、鄉村振興等政策不到位，貪污挪用、截留私分、優親厚友、虛報冒領等群眾身邊的不正之風和腐敗問題等幾個方面。三十九萬個令民眾憤怒的問題，折射出內地農村村官橫行霸道、欺壓村民的社會現實，亦反映內地基層鄉鎮村一級政權已大面積潰爛。



眾所周知，內地政權的最基層組織是村黨支部和村委會，肩負發展農村經濟、維護農村穩定責任。村官直接面對基層民眾，其腐敗行為直接損害民眾利益，最易激起民憤，近年各地不少群體抗爭甚至流血事件，都是村官為非作歹的結果。



近年隨着土地與礦產資源增值，令直接掌握這些資源的村官變得炙手可熱，為當上村黨支部書記或村委會主任，不惜金錢收買、刀棒威脅。因為一旦當上村主任或村支書，便可隨意將集體土地出售或出租；若遇到房地產開發或舊城改造，隨時搖身一變成為億萬富翁。尤其是中央提出在二○二○年實現全面脫貧目標後，近年持續撥付大量資金救助基層貧困民眾，包括幫助貧困戶建房、創業，給低收入農民發放補貼，由於貧困戶和低保戶由村官評定，導致村官的權力不亞於鄉鎮甚至縣一級官員，惠民措施更變為村官的一門生意。



內地實施扶貧措施已三十多年，整個領域黑幕重重，亂象叢生，扶貧變扶貪，各地基層組織不斷揪出蛀蟲、吸血蟲，原本是一項惠民生的德政，居然被各級貪官搞成失民心的敗政。當局必須高度重視的是，買賣低保戶指標醜聞不僅僅是在農村，全國城鎮都有可能存在。事實上，內地各城鎮甚至包括北京、上海等發達城市，目前都有實施低保戶政策，對低收入城鎮居民予以補貼，由社區或居委會評定，當中有多少人是沒有收入或是低收入者，恐怕亦是一大筆糊塗帳。