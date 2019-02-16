產評：華經濟疲態盡現　政策調整須及時

中國最新公布的消費物價（CPI）及生產價格（PPI）數據雙雙低過預期，其中PPI更錄得28個月最低。兩數據反映製造業景氣每況愈下，消費意欲轉弱，經濟疲態盡現，緊縮風險正在上升。當務之急是設法降低企業融資成本，並穩定就業和消費信心，免得內、外風險升至沸點，到時山河決堤，一發不可收拾！



內地一月份CPI按年僅增1.7%，創一年最弱升幅，亦是連續兩個月低於2%。本來，一月份是春節前的消費旺季，但CPI放緩，反映經濟不景氣下消費未如往年。雖然物價再大跌的空間相對有限，而通脹維持在「一字頭」，亦意味政府實施貨幣政策逆周期措施的空間存在，但問題是，若不及時止住消費信心下降的趨勢，企業利潤日差，將對經濟各環節帶來惡性循環。



另一方面，一月份PPI同比漲幅僅0.1%，升幅持續低於CPI，反映廠商對前景信心下滑，寧願在春節前的消費旺季減價促銷，企業盈利勢必受壓。事實上，今年初，為應對年關前後的資金緊張問題，確實見到政府在「放水」方面的努力。



同日公布的一月份新增貸款為3.23萬億元人民幣，乃單月歷來最高；社會融資規模增量達到4.64萬億元人民幣，亦創新高。兩項數據足以證明，新一輪信用寬鬆周期經已展開。問題是，去年至今中國人民銀行已五次降低存款準備金率，以增加市場資金，但成效未盡人意。投資者宜密切留意，春節過後企業投資信心有否恢復，以進一步判斷政策成效。



無可否認，無論是再次降準，抑或採取減息行動，其實都只是「拆東牆補西牆」的應急之法。在中美貿易矛盾的大背景下，涉及的是國際實力的長期較量，且變數甚多。正正由於外部環境複雜嚴峻，窒礙內部改革空間，經濟問題只得頭痛醫頭，腳痛醫腳，見招拆招。人行放水，既是救市的重要一環，但若房地產調控不鬆，A股繼續煲無米粥，缺乏資產升值效應，企業不敢借貸，銀行不敢放款，只怕一切事倍功半！



為今之計，內地必須繼續拿捏好貨幣政策，加大基建支出，並研究適度放寬對樓市的調控，以及積極推進科創板的出台，為A股帶來新動力。至於減息與否，關乎人民幣匯率穩定，相信當局未到最後一步都會選擇留有一手，畢竟一旦選擇減息，就必須要有把握見到成效，否則板斧所餘無幾，只怕會落得愈救愈死，恐怕一場終極爆煲避無可避！