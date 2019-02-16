功夫茶：禁電子煙半桶水　執法不力最堪憂

戒煙「戒買唔戒食」，結果多數半途而廢；同樣道理，港府禁電子煙「禁賣唔禁食」，半桶水做啲唔做啲，效用成疑唔在講，偽善嘅嘴臉先至最乞人憎吖。



話說港府尋日刊憲，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙等「另類吸煙產品」，違者最高可被判罰款五萬蚊及監禁半年。用膝頭哥諗都諗得到，法例漏洞多多，根本難以執行，例如有人喺網上入貨，即使被搜出大量電子煙，如果證明唔到作分發或售賣用途，一樣難以檢控，咁搞法，除咗法例淪為無牙老虎，亦變相令電子煙煙民重投傳統煙懷抱。



所以話電子煙「禁賣唔禁食」偽善就係咁解。官老爺開口埋口為市民健康着想，又搬出大量科學數據，聲稱電子煙一類嘅新型吸煙產品，同樣危害健康及製造二手煙，而且未有足夠證據證明有助戒煙。查實世衞專家已經講到明，所有形式嘅煙草產品同樣有損健康，既然係咁，港府點解厚此薄彼，對電子煙「殺無赦」，對傳統香煙網開一面？



最惹人質疑嘅係，港產官僚平時做嘢好似食咗十擔豬油咁，唯獨禁售電子煙快刀斬亂麻，對於坊間爭議一於少理，開行Turbo修例，刊憲後立法會跟手就會表決，預計六個月後正式生效，直頭快、狠、準。



事實勝於雄辯，對於有呼聲要求全面禁煙，高官話就話「唔係唔可以諗」、「政府唔恨收煙稅」，但咁多年嚟大家淨係見煙稅加完又加，美其名曰「寓禁於徵」，實情係益咗庫房袋袋平安，年輕煙民卻不減反增，簡直吹脹。青少年酗酒問題日益嚴重，點知當局嘅「禁酒令」又係到喉唔到肺，除非店舖賣酒畀未夠秤人士斷正，否則求其話係熟人「分享」，一樣冇事。有人質疑政府咁做係保護酒商嘅「新興市場」，唔係無的放矢㗎！



咁當然喇，煙酒始終傷身，市民食少啲點都係好事，怕只怕當局有法不依，執法不嚴，咁就講乜都嘥氣。申訴專員公署舊年批評控煙辦只有不足八十人負責執法，面對每年平均逾二萬宗投訴，好多時接到投訴已經係賊過興兵。家陣控煙辦「擴充營業」搖身一變成為控煙酒辦，旨意佢哋管多一瓣，蚊都瞓蛇都死。人手不足都係其次，做嘢求求其其嗰度先至大鑊。唔使講得遠，大家夜晚落酒吧食肆行番轉就知，唔少人吞雲吐霧，視「禁煙令」如無物，可見控煙酒辦完全冇料到。



一千句漂亮話，不如做一件實事。官老爺真係有心保障市民健康，唔該一視同仁，將所有煙草產品當毒品咁一禁到底，否則嘅話，就唔好怪畀人話「官商勾結」喇！