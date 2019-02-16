依仗外部勢力的反中亂港集團吹鼓手，對這幾年的「反國教運動」、「佔中雨傘革命」、「旺角暴亂」的某些失敗一直耿耿於懷，但認為「有深刻意義」，而且與他們以往搞了十幾年的「爭取民主」不同，上述運動「萌發」了「本土自覺意識」和「爭取港獨」，最使他們「欣慰」的是，這些運動的生力軍都是「香港的年輕人」，「本土自覺和港獨」已在他們心中埋下種子，遇到「春天」就會發芽，對此他們「充滿期待和信心」云云。



這些年輕人似乎也不負他們的期待，對「港獨」遭到打擊和失敗更不甘心，他們「組織起來」，日前在香港大學舉辦「旺角暴亂」三周年活動，主題是「還原真相，毋忘義士」，很是裝模作樣，煞有介事。其實誰都知道，他們的所謂「真相」，根本沒甚麼好「還原」的，從頭到尾、從策劃到實施，都是不折不扣、清清楚楚的旨在為港獨「勇武抗爭」的暴亂，這些人根本不是甚麼「義士」，而是如假包換的暴徒。正是因為他們也很清楚自己的所為和目的，他們就在集會上繼續鼓吹「勇武抗爭」，認為旺角暴亂「必不可少」，有機會還要大幹一場。



這些年輕人生於吃喝不愁、消費主義當道、萬千寵愛在一身的富裕社會，長於香港反對派逢中必反、歪理縱橫卻又屢屢得逞的時期，他們大多驕橫自大、目中無人，以為「天下莫毒己也矣」，把世事看得極容易，以為自己想得到甚麼，只要撒潑打滾、胡鬧一通就能得到，就會天下人都怕了他。他們睇公仔書、玩電子遊戲長大，不知虛擬世界和現實世界有何區別，以為只要自己肯殺敢打，克敵制勝有何難哉！就算敗了，再來一盤有何不可？自己毫髮無傷，不痛不癢嘛。



不過，「旺角暴亂」讓這些年輕人吃到了一點苦頭，知道現實世界並不像虛擬世界那麼好玩，他們要為自己的暴行負起法律責任。然而，那些反中亂港的老傢伙們，則很怕這些嬌生慣養的年輕人夢破而醒，知難而退，於是還在用各種歪理邪說、廉價吹捧忽悠他們，說甚麼勇武抗爭「不是沒有可觀回報」！