譽之所至，謗亦隨之。近年有幾部國產電影既叫好又賣座，不斷刷新中國票房紀錄，例如今年春節檔上映的《流浪地球》，被稱為「中國科幻拓荒之作」，一舉成為票房冠軍。但與此同時，各種非議亦隨之而來，有人認為影片炒作「民族主義」，有人批評影片販賣「愛國生意」，有人更指影片宣揚「只有中國人能拯救地球」。



這就奇了，荷里活電影比中國電影煽情得多、誇張得多，鼓吹民族主義、愛國主義甚至大美國主義的影片比比皆是，宣揚美國人拯救地球的影片更是屢見不鮮，從來沒有人提出質疑。但當中國人推出類似題材的電影時，馬上引來一堆批評和非議，這到底是甚麼邏輯？難道「只許美國放火，不許中國點燈」？



美國人譏笑中國電影宣揚愛國主義，不難理解，他們具有一種天生的優越感，打心眼裏瞧不起中國人，世界上只能有「美國隊長」，不能有「中國隊長」。奇就奇在有些中國人鸚鵡學舌，跟在洋人後面狺狺而吠，將民族主義說成洪水猛獸，將愛國主義視為罪大惡極，實在令人莫名其妙。看來，中國確實被欺負慣了，導致許多人患了軟骨症，見到洋人總是自矮三分，甚至甘願充當洋走狗，反過來狂咬中國人。



香港正是洋走狗最猖獗的地方。回歸將近二十二年了，高高在上的依然是洋大人，呼風喚雨的依然是餘孽漢奸，以至於愛國竟成為一種罪狀，賣國反而理直氣壯。只要看看漢奸黎之流如何橫行無忌，如何得到司法包庇，就知道香港究竟是誰家天下。鄧小平說過，不收回香港，對不起子孫後代。問題是，中央對香港「五十年不管」，這樣的回歸又有甚麼意義？



說到底，人必自侮而後人侮之。過去中華民族曾發出「犯強漢者，雖遠必誅」的歷史強音，如今電影裏只是借用一句台詞「犯中華者，雖遠必誅」，即引起種種冷嘲熱諷，世道果然變了。