不知是巧合還是有意，中美選擇在情人節重開貿易談判，以溫情脈脈的表象掩飾刀光劍影，美國希望一仗定乾坤，逼中國簽訂城下之盟，中方不甘就範，自然要全力反抗。這是一種甚麼樣的「情人」關係？這令人想起螳螂的約會，看似歡愉實則生死之搏，最終一方將另一方咬死，當成自己的營養餐。



不錯，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，同時又是最危險的情人關係。雙方經濟互補，你中有我，我中有你，密切難分，說是「最佳拍檔」也並不為過。當年美國雙子星大樓被炸，中國義無反顧加入美國領頭的全球反恐戰爭；二○○八年，美國華爾街引發全球金融海嘯後，時任美國國務卿希拉妮巴巴地向中國求援，希望中方與美方「同舟共濟」，中國則推出四萬億元經濟刺激計劃，又購買了天文數字的美國債券支持美國，因為「救美國等於救中國」，而美國則回敬以「G2」宣言。那時候的中美彷彿跌入愛河，地球村將迎來中美攜手共治的新時代，雙方只欠一紙「婚書」。



中國的確是希望與美國關係更上層樓的，中國人拚命將子女財帛送到美國，更直接在美國生育下一代，而國家領導人亦相當肉麻地形容「中美是夫妻，不能離婚」、「太平洋之大足以容納中美兩國」。奈何神女有心，襄王無夢，美國只想從中方得到利益，不想同中方和諧共處，特朗普上台後提出「美國優先」、「讓美國再次偉大」的口號，如何才可做到？貿易戰對中國人來說是猝不及防，只因為看不透大國關係你死我活的本質，「太傻、太天真」。



本質上講，中美在經濟上是最大競爭對手，在政治體制、發展道路、意識形態上更是格格不入，美國擔心自己的經濟及科技霸權地位不保，更害怕失去制訂全球規則的能力。既生瑜，何生亮？中美注定只能做敵人，無法做情人。