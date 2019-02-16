中聯辦邀請全體立法會議員共度元宵，多個泛民政黨表明不會出席。民主黨主席胡志偉稱，現時的政治氣氛不適合，不能接受中央政府以強勢、「重一國、輕兩制」的態度管治及處理香港問題，影響香港核心利益，該黨有需要透過拒絕出席午宴來表達不滿。公民黨黨魁楊岳橋則說，如果午宴只是「風花雪月」，沒必要出席。泛民主派會議召集人毛孟靜更表示，對泛民而言，進入中聯辦等於認同中聯辦干預香港事務。



二○一○年中，民主黨出賣盟友，以反對「五區總辭，變相公投」為投名狀，黨內高層何俊仁、劉慧卿及張文光進入中聯辦「密室談判」，其後北京接受該黨「超級區議會方案」，即立法會增加十個議席，功能組別及地區直選各五席，前者只有民選區議員擁有參選權、提名權。於是，一個沒有普選時間表，行政長官繼續由小圈子選舉產生的政改方案，得到民主黨九位立法會議員的全票支持，獲得通過。民主黨由「站着爭取民主」變成「跪着爭取民主」，自然成為激進派的狙擊對象，亦流失大量年輕選民，自此之後，在立法會議席不斷減少。



毛孟靜說「進入中聯辦等於認同中聯辦干預香港事務」，那麼，她是不是應該要求民主黨解釋當年為何進入中聯辦談政改？而胡志偉就是當年超級區議會方案的倡議人！他說現時政治氣氛不適合出席中聯辦的春茗，那麼是不是說，在當年港人對民主渴求最熱切之際，走入中聯辦向中共輸誠，就是最適合的時候？民主黨現在既然不滿「中央強勢管治及處理香港問題的態度」，是不是應該宣示以後與中共「不接觸、不談判、不妥協」的新立場呢？



九七年後的香港民主黨派面對專權政府，理論應手，口號當行，並沒有甚麼崇高理想，組織政黨、參加選舉並不是基於主體自由的自覺，以爭取民主精神、民主制度的實現，而是甘於畫地為牢，委屈求「存」；由於奉中華人民共和國為正朔，在香港爭取民主不敢造次，就只能戒慎恐懼，「仰體」中共領導人對港「施恩」的同時，又期待其能「俯看民意」，使「高度自治」不要淪為具文。到了今時今日，泛民主派已淪為徹頭徹尾的仕途主義者，參加選舉、爭取議席仍然是口號當行，甚麼「關鍵一席」、「守護香港」、「保住否決權」，一言以蔽之，都是「搵食啫」！



中聯辦邀請全體立法會議員共度元宵，統戰也好，政治公關也罷，泛民主派議員有不出席的自由，但是硬要說甚麼「維護一國兩制」、「反對干預」之類的屁話，惺惺作態，繼續愚弄港人，令人齒冷！