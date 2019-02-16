美國不斷妖魔化中國發揮了作用，歐洲議會以五百票同意、四十九票反對、五十六票棄權，通過立法嚴加審查境外對「戰略行業」的投資與收購，包括水資源、交通、通訊、半導體、人工智能、太空航空、媒體產業等，劍指中國。



儘管歐洲議會強調這項立法中立、不帶歧視，嚴加審視不是為了禁止外國投資，而是要「注意一些不是為了經濟、而是為了政治的投資」，但事實上，歐盟執委會早前才點名警告，必須警惕中國通訊設備巨頭華為在歐洲爭取參與5G網絡建設，加上中國在多個歐洲國家也有投資港口基建等設施，可見有關立法完全是衝着中國而來，絕非無的放矢。



有道是，得5G者得天下，這也是西方社會抵制中國與華為的根源。須知道，5G的意義不止於網速提升，5G加上人工智能可連接世界各個智慧城市，有關方面還能在用戶不知情下更改、複製數據或改變數據傳輸路由。美國之所以防賊一般提防華為，將5G提升至國家安全層面，原因正在於此。



這也正面反映出，中國在高新科技的發展勢不可擋，連美國也深感不安。當中的關鍵、也是西方社會最無所適從的，就是中國的「舉國體制」。美國近年愈來愈擔心中國企業與中國政府之間的界線消失，中國企業為政府服務，甚至要求企業配合國家情報工作。正是這種不安全感，美國對中國發起貿易戰，在軍事、科技、經濟全方位圍堵中國。



魯迅說：「地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」西方總以為自己的一套就是至高無上，全世界必須跟從，包括民主、人權、自由經濟等，美國或滲透或顛覆，企圖控制所有國家，過去幾乎無往而不利，唯獨對中國起不了作用。中國不走西方的路，反而走出自己的路，而且愈走愈強，於是乎，西方逐漸失去耐性，不惜撕破臉皮，也要將中國除之而後快。