有些人可以惹，有些人不可以惹，然而，不可以惹的人亦未必任何事都寸步不讓，哪些他能讓，哪些不能讓，你就要斟酌裁奪，進退之間須拿捏準確。美國民主黨人就是太沒政治智慧，跟總統特朗普打交道，卻摸不準他的性格，徒然浪費光陰，讓國家無意義地停擺。



特朗普不是好惹的人，但他不是樣樣都不肯退讓，偏生在接壤墨西哥邊境興建圍牆一事，最不可妥協。本欄在一月初已撰文提醒民主黨，不必作無謂抗爭，在此事上必須給白宮主人面子，圍牆就由他去建，否則他絕不善罷甘休，該文題為《美國國會只能讓步》。



興建美墨邊境圍牆不過耗資五十多億美元，偌大的美國，這只是區區之數，不值得為此而跟特朗普糾纏。早前雙方僵持讓政府停擺，因此造成的經濟損失早已超過了建牆費用。若失彼而能顧此還好，可惜因停擺失去五十億美元後，特朗普仍不依不饒，民主黨空鬧一場，試問又何苦來哉？



為安撫特朗普，美國國會本已退讓，通過了十多億美元撥款興建圍欄，滿以為可蒙混過去。奈何白宮主人不受這一套，據最新消息，他可能會動用最後武器，宣布國家進入緊急狀態，直接動用國防經費建牆，為此會造成甚麼政治後果，他就是不管。



有些孩子心性的人認定了一個洋娃娃要買，就非要弄到手不可，即使你威脅要扣掉整個月的零用錢，他也在所不惜，到頭來，可能零用錢是一千元，娃娃卻只值五十元。我老早告訴過你，特朗普的性格像孩子，懂得跟他相處的，其實他也有可愛一面，不懂相處，就會把你弄得哭笑不得。美國民主黨人就是不懂與小特相處，所以被弄得焦頭焦腦。國會議員們要是懂政治的，應老早同意特朗普興建圍牆，然後誘使他在其他更重要的地方作出讓步，捨五十而得一千，這才是智者所當為。