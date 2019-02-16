中美新一輪貿易談判，所謂「結構性矛盾」恐怕難以在短期內達成共識。美國總統特朗普強調「中國向美國表示極大尊重，現時談判進展非常好」，然而，若是「進展非常好」，他有必要擬把談判限期由三月一日再延長六十日嗎？



真相應如美國媒體所報道，雙方未有收窄分歧。鬼咩，美國胃口奇大，中方一再讓步，例如提出在六年內將購買美國半導體的總值提高至二千億美元，相當於目前的五倍！並大幅增加採購美國能源、農產品等，惟美方認為這些措施並未滿足「結構改革」要求。特朗普形容政府派出一個規模龐大、有才華的團隊，「有才華」者當推貿易代表萊蒂澤，他集中處理「中國竊取知識產權及補貼企業」等問題。



中方單是應付萊蒂澤，相信已感到十分棘手。萊蒂澤最擅長的就是動用「301條款」，這條款針對的是美國所認為的貿易夥伴在立法、行政上有損美國利益的行為，譬如市場准入限制、非關稅貿易壁壘等，其中特別聚焦於知識產權問題。大家若非善忘，當記得二○一七年特朗普政府已對中國發起「301條款」調查，主導者正是萊蒂澤，這位鷹派人物至叻動用這條款通過升級貿易摩擦逼對手讓步。有人統計過，美國國會自一九七四年通過「301條款」以來，已用過一百二十五次該條款，其中四十九次發生在列根政府時期，而那時萊蒂澤是貿易副代表，主導與歐洲、日本的貿易談判。



特朗普上台後，處處要令「美國第一」，然而中國的科技近年發展一日千里，美國的第一地位深受威脅，特朗普除了高叫「留美的中國學生和學者都是中國特務，要竊取美國的高科技」，更全面展開圍堵中國科技發展，無所不用其極扼殺華為的5G服務只是其中之一。對着如此不懷好意的美國老鷹，中國若一再展現羔羊特性，明明被宰也不多哼一聲，恐怕愈談判下去輸得愈慘！