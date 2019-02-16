違法佔中行動已經過去逾四年，反對派早前舉行所謂紀錄片播放會，佔中發起人之一戴耀廷趁機發表演講，聲稱第二次「佔中」不是單靠香港內部可以產生，當內地出現大的變動，例如依靠美國總統特朗普打倒內地，到時就是第二次佔中的時機。戴耀廷又煽動香港人倣效法國「黃背心」運動，在第二次佔中時做到有進有退。然而，相關言論只會破壞社會安寧，將香港逼上絕路。



戴耀廷的演講，進一步暴露了他是美國代言人。在二○一四年佔中期間，美國通過「國家民主基金會」及下屬「全國民主研究所」，為佔中發起人提供各種支援，更與香港大學共同成立比較法與公法研究中心策動「心戰」。戴耀廷恰恰是該研究中心的受薪研究員，美國就是通過這條黑線操控戴耀廷發動佔中。



佔中失敗之後，戴耀廷繼續宣揚「港獨」主張，公然發表顛覆國家、鼓吹港獨的言論。如今他公開鼓吹要依靠特朗普打倒內地，煽動發動第二次佔中，是可忍孰不可忍！



去年三月，戴耀廷在台北出席「五獨」論壇，狂言要考慮用「民主自決」來決定香港應否「獨立建國」。國務院港澳辦指出，戴耀廷的言論嚴重違反憲法、《基本法》和香港現行有關法律，強調對此絕不能置若罔聞、縱容姑息。可是，當局對中央的呼籲卻聽而不聞、置之不理。



戴耀廷是令本港近年法治不彰、亂象叢生的始作俑者之一，煽動分裂國家、鼓吹港獨、操控選舉的惡行一樁接一樁，但至今仍然逍遙法外，導致他有恃無恐。



律政司以「證據太多、案情複雜」等為理由放生佔中幕後最大搞手黎智英，政治黑金案又以「證據不足」放生黎智英等人。如今律政司對戴耀廷鼓吹要依靠特朗普打倒內地、煽動二次佔中，不能再置若罔聞，必須盡快依法採取行動維護法治。