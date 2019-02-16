有時真的有一種感覺，香港已不是我們熟悉的香港，我們一直強調捍衞法治公義是核心價值，但在反對派眼裏，凡是政府建議的，都必須政治化和妖魔化，由幾年前的違法佔中開始，及至近期有關政府建議修訂《逃犯條例》，允許當局以單次個案形式處理內地及台灣等地移交逃犯請求等工作，泛民主派不惜公然漠視謀殺案嫌疑犯應經過司法上的檢控程序，他們為了政治利益，一次又一次以法治之名破壞法治，但這一次，反對派真的是挑戰社會道德的底線了。



香港是購物天堂、美食天堂，但反對派這次要令香港成為逃犯天堂。根據《逃犯條例》，香港可與其他地區簽訂移交逃犯協議，但由於磋商程序複雜需時，一直只有二十個司法管轄區與香港簽訂協議，其他地區就必須以個案形式提出並經立法會制訂附屬法例處理，而個案形式由於須經過立法會，也必然會驚動疑犯。因此，香港回歸廿一年來從未使用這一機制，加上移交機制不適用於香港以外的其他中國地區（包括內地、台灣及澳門），對跨境嚴重罪行的檢控造成一個大漏洞，例如轟動一時的澳門前運輸工務司司長歐文龍貪污案，涉嫌行賄的疑犯及時逃回香港，澳門當局也就無可奈何。



近期最轟動的案件，莫過於香港男子陳某涉嫌在台灣殺害其港人女友，分屍後把藏屍的行李篋棄置荒野，陳某返港後雖然被港警拘捕，但由於有關案件發生在台灣，港台兩地又沒有移交逃犯的機制，港方只能以陳某盜用他人信用卡等較輕罪行檢控，檢控罪名未能觸及較嚴重的案情部分。



這次港府難得積極地主動提出堵塞法律漏洞，優化相關法例，並參考外國的做法，由行政長官啟動程序，然後由法院作裁決是否適合批准，有關機制適用於未與香港簽訂長期移交協議地區，也即包括中國內地、台灣及澳門，大大減低了香港成為逃犯天堂的危機。



怎料泛民中人隨即有的放矢，指稱有關做法繞過立法會，造成特首權力過大；但事實上特首只是啟動程序，個案最終要由法庭作獨立裁決是否同意發出拘捕令。而所謂的法律學者竟說這做法是「擺法庭上枱」，但法庭審理的案件多如牛毛，難道天天被擺上枱？又有反對派聳人聽聞，表示擔心條例被濫用，被內地政府用以打壓異己；但事實上條例有明文規定，因種族、宗教、政治意見而蒙受不利或檢控須拒絕請求，亦有規定若有關罪行可判處死刑，請求方亦必須要保證不會執行死刑。最奇談怪論的莫過於立法會議員朱凱廸的撰文，繪聲繪影地說是北京政府一次過打通「台灣是中華人民共和國一部分」政治缺口的大謀略。



筆者對泛民的惺惺作態只能說一句：凡事政治化最後必成笑話。枉死者至今仍沉冤待雪，成了至親家屬心中永遠的痛，把罪有應得的人繩之以法以昭青天，本是小孩也懂的道理。港府修例只為填補司法漏洞，維持應有的程序公義而已，反對派只問立場不問是非，至此已禮崩樂壞至反社會，還表示理解死者家屬的悲痛，假仁假義之詞真可謂比粗口更難聽。