正論：深圳灣橋斷鋼纜　豆渣基建使人愁

正當港鐵沙中線醜聞愈鬧愈大、不知伊於胡底之際，本港豆腐渣醜聞再添一筆，啟用僅十二年的深圳灣公路大橋，其中一條鋼纜日前竟然應聲折斷，簡直駭人聽聞。路政署監管一再失職，長此以往，車毀人亡恐怕一語成讖。



路政署署長陳派明昨日表示，署方前日在深圳灣公路大橋進行例行檢查時，發現往香港方向高架橋一條直徑一百六十毫米的外置式預應力鋼纜折斷，初步相信是銹蝕所致。現時往香港方向的三條行車線有兩條封閉進行維修，強調大橋結構安全，設計時亦已預留足夠安全系數，少一條鋼纜仍可正常行車。儘管高官說得輕描淡寫，但有關公布一出，輿論無不大嘩。



類似說詞人們並不陌生。每有基建醜聞爆發，當局總是不理三七廿一，先拍胸脯保證結構沒有問題，由高鐵香港段到港珠澳大橋再到港鐵沙中線莫不如是，不管沉降超標又好，漏水銹蝕嚴重也罷，甚至數據造假、報告造假、施工表格不翼而飛，只要未出現路毀人亡的一幕，高官依然可以說得面不紅、氣不喘。問題是，一時三刻沒有出事不等於真的安全，港府高官繼續胡混度日，距離爆發災難性後果並不遙遠。



這絕非危言聳聽。深圳灣公路大橋是來往香港與內地的第四條跨境行車通道，全長約五點五公里，連接香港流浮山及深圳蛇口，○七年七月一日才啟用，換言之，通車十二年，僅為號稱能用上一百二十年的十分之一時間而已。相比回歸前動工的青馬大橋，啟用接近廿二年未聞斷纜事故，甚至連深圳灣公路大橋內地段都沒有問題，回歸後本港基建質素之泥沙俱下，已是寫在牆上。



毫無例外地，路政署兩星期前才檢查過大橋，聲稱沒有異樣，結果不旋踵就爆出如此大醜聞。須知銹蝕並非朝夕的事，所謂的檢查到底有多仔細、多認真，不言自明。事實上，當局檢查馬虎早就有耳皆聞，樹木辦驗樹如是，機電署驗電梯也如是，往往前腳完成檢查，後腳就引致嚴重人命傷亡。今次大橋折斷鋼纜有驚無險只是好彩，一旦遇上大風大雨，誰能保證幸運之神永遠眷顧香港？



這些年，本港大型基建延誤超支成為常態，更跟豆腐渣工程畫上等號。港府往往選擇瞞騙公眾，直到紙包不住火才避重就輕公布，高官永遠不用問責。君不見，運房局和路政署高官日前才自揭港珠澳大橋施工表格缺失，昨日又為更嚴重的基建醜聞解畫，卻依然好官我自為之，根本不知醜字怎麼寫。歸根究柢，高官問責制形同虛設是一切亂象的根源，不論出了多大亂子、捅出多少糊塗帳，高官只要面皮夠厚，過了海就是神仙，林鄭月娥甚至推說千錯萬錯都是制度的錯，連第一把手都公然包庇護短，廢官有恃無恐何足為奇。



可以肯定，在港府這種「結構性潰爛」監管制度下，更多更大的基建亂象必然陸續有來。市民淪為被活埋的「沙中人」、「兵馬俑」和「橋下亡魂」，可能只是時間問題。