世界視線：特朗普出撒手鐧　民主黨進退兩難

美國邊境圍牆爭議多月，導致聯邦政府停擺日數破紀錄，總統特朗普與民主黨在上月達成協議結束停擺，日前又再同意給政府運作撥款至九月，而國會通過的圍牆撥款只是十三億多美元，遠遠不及特氏要求的五十七億美元，正當外界以為特氏終於妥協之際，他終於出動一直掛在口邊的撒手鐧，宣布讓國家進入緊急狀態，可以調動國防資金興建邊境圍牆，數額更達八十億美元。



特朗普指美墨邊境充斥企圖進入的難民、罪犯以及毒品問題，形容安全情況極嚴峻，建立圍牆刻不容緩。黨友總統「進入緊急狀態」，共和黨參議院領袖麥康奈爾當然表態支持，懶理部分黨員有微言。民主黨自然不會坐視不理，該黨議會領袖舒默及佩洛西炮轟特氏漠視法治，指圍牆根本沒有緊急需要興建，他們一定奉陪到底，但國會參議院由特氏控制，眼前局勢他們只有向法院申請緊急狀態令無效，而德州有地主及環保團體立即興訟挑戰總統指令，然而打官司勝算從來都是難以預計，而且很大機會會糾纏一大段時間，外間預測可能會到明年大選才有分曉，到時圍牆都起了一大半，錯不在圍牆，法院都不會叫拆除吧，時間站在特朗普那邊了。



另一樣令民主黨尷尬的事實是該黨前總統奧巴馬在一四年處理難民問題時，亦曾頒布行政指令繞過國會行事，變成有先例可援，民主黨給人有雙重標準之感。雖然特氏當年有批評奧巴馬此舉，現在有點自摑嘴巴，但他素來不以正義之師自詡，更有國家邊境安全這個大盾牌擋箭，可以笑罵由人。



停擺事件已成過去，人民都是善忘的，美國人如果真的相信國會權威，就不會三番四次容許總統繞過國會行事，眼下特朗普還有貿易戰這張王牌，與中國在談判中佔盡先機，預計最終會豐收，民主黨政府多年都扭轉不了的貿易逆差，如果特氏交出漂亮成績表，即使希拉妮重臨也難攖其鋒，更遑論一眾未有政績的女將。特朗普在玩的權力遊戲，民主黨被逼着陪玩，一直被牽着鼻子走，進退維谷也。