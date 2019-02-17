功夫茶：醫生荒愈演愈烈　引外援唔好再拖

有個笑話係咁嘅︰某外國名牌大學醫科畢業生想嚟香港掘金，點知最後鎩羽而回，事關執業試考嘅係佢從未接觸過嘅「香港腳」，名為考核，實為刁難，想唔投降都唔得。咪以為只係講笑吖，本港醫生行業水潑不進，針插不入，連老行尊都抵唔住頸出嚟鬧爆，問你點頂！



聽吓醫委會前主席麥列菲菲點講喇，佢話本港醫生數量不足，放寬海外醫生來港執業有助擴闊從業人員眼界，起碼唔使好似家陣咁「塘水滾塘魚」；又話包括佢自己在內嘅好多醫生同教授都係嚟自海外，對香港亦好有貢獻。



大家有眼見，公立醫院前線醫生呻人手不足呻到樹葉落，又話冇時間食飯，又話冇時間去廁所，怎一個「慘」字了得，但一講到引入外援即刻顧左右而言他，一口拒絕又好似政治不正確，未必講得出口，於是乎有人話鋒一轉，聲稱最大問題唔係人手不足，而係公私營比例嚴重失衡。之但係數字唔會呃人，現時本港每一千人只有一點九名醫生，比經合組織國家平均嘅三點四名，足足低一大截，就算公私營比例點樣戥番勻都好，始終都係僧多粥少。



又有醫生組織咁講，輸入海外醫生我哋冇所謂呀，市民唔介意強國醫生大批湧入就得嘞。咁又係吖，內地醫療醜聞鑊鑊新鮮鑊鑊甘，醫生做做吓手術打死狗講價都夠膽死，市民唔驚就假。年前醫學界反對醫委會改革嘅其中一個理由，正正就係擔心內地醫生拉低醫療質素，影響病人權益，何其冠冕堂皇。查實一樣米養百樣人，有港產醫生直頭做做吓手術走去接私活搵真銀，點止影響病人權益咁簡單。



海外醫生質素如何，病人自己最緊張，針對呢一點，各界早就提過唔少解決方案，有人提議效法新加坡模式，設立官方認可嘅醫科院校名單，只要獲官方認可嘅畢業生，就有資格成為「有條件註冊」或「臨時註冊」醫生，唔使考取執業試；再唔係可以開放海外醫學院專科畢業嘅港人子女免試回港執業。總而言之，唔理黑貓白貓，捉到老鼠就係好貓，只要當局把好質素關就得。



正所謂人同此心，業界為自己爭取最大利益，正常不過，但最緊要食相唔好太難睇。醫生們「能者多勞」，病人多啲嚟密啲手，納稅人畀多啲津貼都話心甘命抵，但現實係公立醫院事故三日一小單，五日一大單，配錯藥、打錯針、輸錯血、開錯腦……沒有最離譜，只有更離譜，最弊係次次出事，檢討完一大輪之後又係「制度嘅錯」，庸醫我自為之，苦主要討回公道，仲慘過秋菊打官司。



一句講晒，醫生荒愈演愈烈，引外援唔好再拖，家陣民氣可用，高官係時候用行動證明自己真係「好打得」，大刀闊斧破除醫界保護主義壁壘！