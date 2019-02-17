神州觀察：打擊盜版不給力　貿易談判更被動

美國向中國發動貿易戰藉口多多，其中一條便是指中國在知識產權保護方面不給力，對此當局雖極力辯解，惟春節期間爆出的賀歲電影遭盜版事件，顯示對方的指控並非全無來由，盜版氾濫勢令中方在貿易談判更陷被動，變相為對手送上籌碼。



內地新春假期被喻為賀歲電影的黃金檔期，不少院線都指望能在此時票房旺收，大賺一筆。然而多套賀歲片剛上映沒幾天，網絡上已出現各種盜版資源供廉價觀看，像口碑甚佳的科幻電影《流浪地球》，只需一元錢便可在網上二手平台購得，多部賀歲片打包出售亦不過賣兩元錢。盜版行為如此猖獗，給行業造成的損害可想而知。



只需動動手，便可將別人花費大量資金及智慧研發的產品據為己有，可謂無本生利，盜版之風豈有不肆虐之理。在絕大多數國家及地區，此舉皆被定義為侵犯知識產權的違法犯罪行為，美國政府多年來一直指摘中國在保護知識產權方面未盡力，並以此為藉口對華發起貿易戰，中國當局雖屢屢否認有關指控，近年並努力落實推動各種保護措施，積極改善營商環境，惟不足之處顯而易見，山寨造假大國之名至今仍未洗脫。



中國人靠偷吃扒拿、坑蒙拐騙等手段將市場搞得烏煙瘴氣，全無商業道德可言，這已是全球皆知的事實。正如德國的反剽竊行動協會近日公布的年度「金鼻子剽竊獎」，排名前十的皆是中國山寨貨；而美國商會日前發表的最新國際知識產權指數報告，亦指中國是仿冒產品最大的來源國，尤其對華企涉嫌盜取商業機密表示出極大擔憂。



蒼蠅不叮無縫的蛋。雖說美國以國內法啟動對中國的「301調查」和「特別301調查」，強調美國利益優先，相關依據並不客觀公正，但必須看到，中國對於知識產權保護、規範營商環境等方面的確存在諸多不足。自家的籬笆紮不牢，就別怪有野狗野貓鑽進來，美國一再拿中國的知識產權問題說事，並非全都出於偏見。



更重要的是，中國近年提出大國崛起的戰略口號，欲實現從製造大國向製造強國的轉變，而要實現這一目標，首先必須確保擁有核心技術和自主創新能力，否則便會處處受制於人，寸步難行，像中興、華為等科技企業的遭遇便是很好的教訓。盜版、山寨別人不需要任何技術，可產業升級卻是非高尖端技術不能，加強知識產權保護，於人於己都是好事。



中美貿易戰自開打以來雖歷數輪談判，至今仍無實質進展，事實上，即使此次能達成停火協議亦無從開心，須知美國並非只為達致貿易平衡而來，全方位打壓中國才是最終目標，當局仍不能掉以輕心。