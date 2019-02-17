中美貿易摩擦最大的好處，就是教育中國上下。



一是中國的發展，必然挑起國外競爭，競爭可以變成惡性。自由貿易不是必然，而是需要爭取，需要有所部署維護的。美國及其他發達國家在佔盡競爭優勢之時，可以鼓吹自由貿易，因為它們是勝券在握。競爭優勢轉變的話，它們便會從自由貿易的主張轉變為保護主義。自由貿易是政治後果，不是英、美教科書所說的必然規律。必然規律是利益的爭奪，即使不是零和遊戲，也不會相互禮讓。



二是美國從來都是利益為先，所以美國成為世界霸主之前，擁抱奴隸主義、滅絕美洲土著、武力侵佔他國土地、不守貿易規則、侵犯知識產權。在第二次世界大戰前全面實行貿易保護主義，乃至地區霸權的門羅主義，排斥其他國家與美洲國家的經貿合作與往來。二次大戰歐日潰敗，冷戰開始，美國可以在所謂自由世界實行自由貿易，實質是佔據歐日原來的市場。蘇聯瓦解，美國更擴大霸權範圍，卻遇到中國復興、俄羅斯不願屈服、歐盟醞釀自立。在這些新的條件下，美國霸權受到挑戰，競爭優勢難以維持，利益受損便變臉。



事實上，在此之前，美國對付日本的經濟挑戰，便背離自由貿易原則，因而中美之爭便是美日之爭的翻版。美國的要求一如對付日本那樣，是以改變產業結構和金融開放為主。對付中國企業的方法也差不多，一如對付日本企業，當年美日之爭也涉及意識形態，美國發動政府與民間機器妖魔化日本政府與企業。今次中美之爭也一樣妖魔化中國，差別只是加上社會主義因素。



美國對付中興、華為，一如當年對付日本東芝，和近年對付法國Alstom公司。表面上是依法，卻是美國國內法，政治為主，對付法國Alstom公司更根本入不了罪。顯然，美國是無賴作風，不擇手段。而美國政府到處游說其他國家封殺排斥華為，更變成冷戰式的圍堵和攻擊。依美國的利益，除非中國屈服，像日本那樣投降，否則今後美國的經濟攻擊只會變本加厲。



三是從這一、兩年中美摩擦來看，英美教科書推銷民主自由人權市場等都是假話，美國實行的是為了利益不擇手段。近兩、三個世紀歐美的帝國主義、殖民主義的幽靈，全面用不同的形式復活，而且更為赤裸裸，謊言、假新聞也開始不能掩蓋。



對中國的教訓是歐美吹噓的不能信，背後多有其他動機。中國還是實事求是，自求多福。而與美國交手，便應詳細研究美國當年怎樣對付日本來定應對之策。