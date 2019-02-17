當年汪偽政權的「國旗」還是用了國民政府的青天白日滿地紅的式樣，不過加了一行字：和平反共建國。汪精衞那班漢奸，都是老反共分子，他們給自己當漢奸的「重要理由」，也是要堅決反共，也即為了反共可以理直氣壯的當漢奸。後來，抗戰勝利，這班汪偽漢奸受公審時，仍然大喊大叫拿反共說事，企圖辯解脫罪，可見他們當漢奸與反共密切相關。



皆因一是他們反共多年，乃反共職業政客。二是日寇對他們「誘降」時發表的「近衞聲明」有「善鄰友好，共同防共，經濟提攜」三原則，對此，直到西安事變之後國共合作、全民抗戰，汪精衞還說「我當時只能牢牢認定剿共事業決不可中止」。他還說，中共「將抗日的招牌掛起，利用中國幾年來的民族意識，挑動中日戰爭」。汪精衞幫日本侵華開脫罪責、顛倒黑白，竟然說是中共「挑動」了中日戰爭，那麼他為了「決不可中止」的剿共，自然就有大把理由充當漢奸賣國賊，接受日寇「共同防共」的原則了！



在汪精衞眼裏，「中日戰爭」是共產黨「挑動」的，「共產黨的罪惡，深於義和團」。而對向他提出「共同防共」的日本人，他則視為「善鄰」和兄弟。他說：「我是贊同日本近衞內閣聲明的……日本既然聲明，對於中國沒有侵略野心，而且伸出手來，要求在共同目的之下親密合作，中國為甚麼不也伸出手來，正如兄弟兩個廝打一場之後，抱頭大哭，重歸於好？」



看來，共產黨是汪漢奸不共戴天的仇敵，而日本侵略者他則視為兄弟。為了「共同防共」，他要和日寇「抱頭大哭，重歸於好」。然而，汪漢奸從來就沒有和日寇「壞」過，更沒有「廝打」過。他從反共那天起，就準備好了隨時當漢奸。對此，他的漢奸「兄弟」周佛海說過，在他們組織南京政府之前，「大部分時間和精力，都用在對共產黨的鬥爭上」。



當今中美貿易戰中發表漢奸言論、使用同一漢奸思維和邏輯者，幾乎都是些喪心病狂的反共分子，他們和老美淵源頗深，如當年汪偽和日本也。