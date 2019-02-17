最近西方國家掀起一波間諜疑雲，中國成為眾矢之的，美國及其盟友固然小題大做，危言聳聽，連立陶宛這個彈丸小國也聲稱中國的間諜活動威脅其國家安全，令人嘆為觀止。其實，美國才是間諜活動的行家裏手，它認第二，任何國家都不敢認第一。



美國設立眾多情報機構，名氣最大的是中央情報局（CIA），等級最高、規模最大的則是國家安全局（NSA）。該局擁有超過十六萬名僱員，比美國其他情報部門僱員總和還要多，其諜報活動每小時耗資一百萬美元，一年經費達一百五十億美元。相比之下，中國諜報活動只能算是小巫見大巫，歐盟聲稱布魯塞爾約有二百五十名中國間諜和二百名俄羅斯間諜，卻不敢透露美國間諜有多少，顯然有難言之隱，美國在歐洲的間諜絕對不會少於中國和俄羅斯。



美國諜報活動無孔不入，最可怕的不是通過人力等渠道挖取他國機密，而是通過手機和電腦等網絡將全世界置於其監控之下。根據「走佬特工」斯諾登爆料，美國情報部門的監控對象不止於敵對國家，連盟國也不放過，美國政府甚至可以直接從微軟、谷歌、雅虎和蘋果等公司的伺服器收集訊息。但諷刺的是，美國經常倒打一耙，指控中國入侵美國網絡，竊取各種機密，甚至將華為形容為中國的間諜武器，真可謂賊喊捉賊。



事實上，中國正是美國等外國間諜主要滲透目標之一，香港更是早已成為間諜基地。斯諾登曾透露，CIA在香港設有行動基地，地點就在美國駐港總領事館內。難怪美國駐港總領事館規模如此龐大，人數竟一度超過千人，比美國駐華大使館的規模還要大得多，簡直不可思議。別的不說，漢奸黎身邊就有一位曾從事美國海軍情報工作的洋助手，而漢奸黎向反對派提供的所有政治黑金，更是全部由這位洋人經手，當中到底有多少見不得人的秘密勾當，只有天曉得。