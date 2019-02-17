捲入宣誓風波失去議員資格的「長毛」梁國雄上訴失敗，復被判支付政府一方的訟費，老羞成怒的他直斥判決「無法無天」，揚言百分之四百會上訴至終審法院，因為「公義最重要」。長毛決定一路上訴那是他個人的權利，只是法庭判決對己有利就高呼彰顯公義，未如己意就破口大罵，未免予人輸打贏要的感覺，而他上訴是為「公義」抑或為「私利」，大家心中有數。



長毛以「港版哲古華拉」自居，其創立的丐幫社民連標榜為基層發聲，但私底下的他卻收下漢奸黎的政治黑金並臭屎密冚，即使在其他反對派政客的黑金案爆煲後，他依然抱着僥倖心理，以為可以蒙混過關，最終東窗事發，令不少人大跌眼鏡。物以類聚，人以群分，與漢奸黎勾勾搭搭的不可能是甚麼好人。可以說，黑金案令長毛辛苦幾十年建立起來的為基層形象轟然倒塌，他不過是同其他政客一樣，都是拿人手短、吃人嘴軟，充當走狗罷了。



早在黑金案爆發前，他高薪厚祿卻霸佔公屋資源已惹起不少非議。做了十多年立法會議員，月薪高達九萬五千元，另有實報實銷的豐厚津貼，長毛不是主動遷出公屋，讓給更有需要的人，而是繼續霸佔，這是比「從乞兒兜中搶食」更惡劣的行為。對此，長毛的解釋是議員並非鐵飯碗，擔心自己下一屆選不上，如果這個邏輯講得通，所有公屋富戶都可以理直氣壯地以隨時可能失業為藉口拒絕遷出，那些住劏房或露宿的更貧困一族，上樓夢豈非更渺茫？



與長毛同時被DQ的其他三名議員，都已向立法會交回欠款，空出的席位亦已補選，唯獨長毛以官司未了拒絕還錢，頗有「錢到光棍手，一去冇回頭」的氣概，有關席位亦補選無期，很可能一直懸空至本屆立法會任期屆滿，希望補選者望穿秋水。「我得不到的，你也別想得到」，長毛好嘢！