不知從哪個時候開始，此間泛民主派被「標籤」或「正名」為「反對派」。會叫幾句「反對甚麼甚麼」的口號，偶爾在議會投反對票，表示不同意見，那就是「反對派」嗎？即使不入中聯辦慶元宵，也不應被視為「反對派」！



名不正則言不順，必先搞清楚甚麼是反對派。民主國家的反對派是相對於執政者的政治力量，政黨可以通過選舉輪流執政，今天的反對黨，明天可以變成執政黨；反之，今天的執政黨，明天也可以因為選舉失敗，下野變成反對黨。「反對派」是沒有貶義的，「忠誠的反對派」的說法，甚至是一種對在野政治力量的道德期許。然而，當下香港的政治生態畸形，反對派在當權者及建制派口中竟變成了罵人的話。也許因為「反對派」這三個字是對泛民主派的貶抑，於是民主黨和公民黨等泛民黨派，對反對派這頂「桂冠」便「敬謝不敏」，不但不承認是反對派，而且也不願意做反對派。泛民主派不願意做反對派，因為反對派等於「為反對而反對」或「逢對必反」，是不講理的！建制派、泛民主派對反對派的意見是一致的。



民主就是要有反對的自由！爭取民主就是爭取反對的自由！最近重讀《陳獨秀的最後見解》一書，這是陳獨秀在一九三七年八月出獄後，四二年五月廿七日逝世前的幾篇論文與書信的結集，也是他對於民主自由的最後見解，真是發人深省。其中四○年十一月寫成的《我的根本意見》一文，對民主政治的基本內容有更簡括的敍述：「民主主義是從人類發生政治組織，以至政治消滅之間，各時代多數階級的人民，反抗少數特權之旗幟。『無產階級民主』不是一個空洞名詞，其具體內容也和資產階級民主同樣要求一切公民都有集會、結社、言論、出版、罷工之自由。特別重要的是反對黨派之自由。沒有這些，議會或蘇維埃同樣一文不值。」



胡適認為，在「特別重要的是反對黨派之自由」這十三個字的短短一句話裏，陳獨秀抓住了近代民主政治的生死關頭。近代民主政治與獨裁政制的基本區別就在這裏。承認反對黨派之自由，才有近代民主政治。獨裁制度是不容許反對黨派的自由。



讀了陳獨秀關於民主政治的最後見解，對照今天香港泛民主派的窩囊相：不敢做反對派，不想做反對派！真是感慨萬分。



香港政治陷入斷港絕潢，不見出路，都是因為所謂「爭取民主」的人不能以「反對派」自許；「終身的反對派」或是「旗幟鮮明的反對派」，一個也沒有，有的只是猥自枉屈、面目模糊的泛民主派。正因如此，專權政治自然可以耀武揚威！