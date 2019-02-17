一石激起千重浪。港府就港男涉在台灣殺死女友一案，擬修改《逃犯條例》，允許當局以單次個案形式處理內地及台灣等地移交逃犯請求。一件為死者討回公道的美事，反對派政客偏偏上綱上線，齊聲反對，黃之鋒和朱凱廸更言之鑿鑿地將之跟政治陰謀扯上關係，令人嘆為觀止。



黃之鋒煞有介事聲稱，一旦修例獲通過，一國兩制便遭徹底破壞，日後台灣人不用進入中國，只要進入香港就可能遭合法逮捕，押往中國，淪為下一個「李明哲」。朱凱廸就更誇張，斥保安局提出修例有「大謀略」，為北京政府一次過打通「從香港移交逃犯到大陸」及「台灣是中華人民共和國一部分」兩道政治缺口，一下子撬開懸擱廿多年的中港引渡問題。危言聳聽，令人摸不着頭腦。



其實，平生不做虧心事，夜半敲門也不驚。一般台灣旅客來港旅遊，香港歡迎都來不及，怎麼可能會擔心遭到「合法逮捕，押往中國」？再說，台灣是中國一部分，這是歷史問題，毋庸置疑，只有港獨和台獨分子不肯承認而已。事實上，國共簽訂的「九二共識」也有「一個中國，各自表述」，何用甚麼「大謀略」來打通缺口？



說到底，反對派政客心中有鬼，他們不是擔心台灣人的安全，而是擔心自己的安全。黃之鋒和朱凱廸之流，隔三差五就跑去台灣勾連台獨甚至五獨合流，下一個「李明哲」不是別人，恰恰是他們自己罷了。



都說反對派講就天下無敵，做就軟弱無力，表面上滿口仁義道德，實際上貪生怕死。單是佔中案，主要搞手振振有詞說違法達義，必會承擔法律責任，但到了站在被告席的時候，個個砌詞狡辯，拒不認罪。黃之鋒連香港監獄都捱不了，終日投訴這、投訴那，當然害怕遭「合法逮捕，押往中國」。殺雞焉用牛刀，內地真要對付這些港獨分子，一艘洗頭艇足矣。