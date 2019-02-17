論政不外乎論人，論人就要懂得閱讀人心，讀不透人心，也就看不通政情。二○一七年二月，北韓領導人金正恩的長兄金正男被殺，傳聞是平壤特務所幹，此舉似乎是不給中國面子，因為金正男長期託庇於北京。外間以為中朝關係必將惡化，本欄卻力排眾議，斷言此事的微妙處只有兩國元首才能心領神會，真正的答案大約會於一年後見端倪。事實證明，金正恩在長兄死後一年零一個月首度訪華，今天他說兩國關係好得像一家人。



美國國會與總統特朗普因為興建邊境圍牆問題起爭議，民主黨更不惜讓政府「停擺」、燃燒總統民望以逼其妥協，他們以為可行，筆者卻曾經敬告民主黨人，以特氏的心性，此路肯定不通。如今特朗普非但不讓步，為了達到目的，他剛宣布國家進入緊急狀態，繞過國會取得撥款。



舉出上述例子，你一定以為筆者想證明自己甚具知人之明，其實不是，比較起真正懂觀人者，我只是小學程度。上一代不少從政者看人入木三分，神乎其技，毛澤東就是佼佼者，在此為你介紹一件事。



元朝末年的革命軍中，有一支由彭瑩玉帶領，他是出家人，人稱彭和尚。起義成功後彭和尚不知所終，史家吳晗幾經研究，認為他是「回到人民中間去了」。毛澤東看後不以為然，認為以彭和尚的個性，一定會奮鬥到底，不可能就此遁去。



吳晗堪稱明史數一數二的權威，不輕易出錯，我初看這一段掌故，還自作聰明，心想既是和尚，自當不滯於物，功成名遂身退是理所當然之事，毛澤東心繫權位，未必能深諳佛理，才會有此誤解。後來隨着更多史料發掘出來，卻證明是毛澤東的推斷正確，彭和尚最後戰死沙場，確如老毛所料，他為革命而鞠躬盡瘁。



這就叫看透人心的最高本領，當今的從政、論政者，差遠了。