英國公投脫歐淪為民主的笑話。英國是民主制度發展較早的國家之一，英國人民也是民主素養較高的人群之一，然而，脫歐的決定居然如此草率，首相文翠珊也因備受工黨發動的不信任動議而碰得一鼻子灰。總之，無論是無協議「硬脫歐」、按照文翠珊的脫歐協議脫歐或不脫歐，都問題多多。英美採用的簡單多數制規定，多數選票支持的選項就會勝出，問題是，脫歐支持者完全無法接受這種情況。而最令人擔憂的是，如果上述三個選項沒有哪個佔明顯多數，試問如何收科？



正當「脫歐風險」籠罩整個英國政壇，英國國防大臣韋廉信忽然勇武上身，宣布搭載F35B隱形戰鬥機的伊利沙伯女王號航空母艦，將會到太平洋「有爭議」的水域展示「硬實力」。韋廉信充滿豪情的說：「英國必須樂意及有能力領導北約，為正在改變的世界帶來穩定，我們是北約的領袖。」大國夢不少國家都想做，老朽深信韋廉信「大英帝國永不落的太陽夢」已經深入骨髓，否則不會夢囈的發出瘋言瘋語！



文翠珊的首相辦公室發言人對韋廉信的狂言不以為然，急忙澄清說：伊利沙伯女王號航母最快要到二○二一年才能實現作戰部署。大國夢講求實力，英國經濟低迷，脫歐爭議爭持不下，對未來經濟發展構成嚴重壓力，不先安內卻揚言要做北約盟主，本末倒置，叫人失笑！英國《衞報》專欄作家詹金斯指出，英國國防預算赤字至少達到七十億英鎊，窮成咁，還學人追求「強國夢」？國之將亡，必有妖孽，信焉！



詹金斯甚至表示，伊利沙伯女王號這種笨重的大型航母，在中國南海將無事可做，在衝突情況下只會淪為活靶子，中國軍艦在一小時內就能擊沉它。大國博弈講求實力和底氣，日薄西山的英國，據俄羅斯軍事專家認為，其海軍甚至遜於南韓。明明是舢舨卻要充炮艇，其下場可想而知。