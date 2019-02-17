商務及經濟發展局局長邱騰華日前宣布，於明年十一月三十日起終止模擬電視廣播。邱騰華表示，未來會將騰出的頻譜用於高增值的電訊和通訊服務，改善室內流動電訊通訊。



根據政府前年進行的調查結果顯示，全港百分之八十八、即逾二百二十萬家庭用戶已經收看數碼電視；只有百分之七、即約十八萬戶仍然使用模擬電視廣播；餘下百分之五、即約十二萬戶報稱沒有電視機，顯示模擬電視已經成為過去。



筆者認為終止模擬電視廣播可以騰出頻譜作其他用途，例如擴展數碼電視廣播的覆蓋率，或是紓緩現時公共場所網絡容量擠塞的問題，使得公共資源更有效得到使用。終止模擬廣播，可將清空的頻譜用作低頻率的5G服務，可以解決部分偏遠區域如大埔無法接收5G信號的情況，及改善港鐵上網速度，有助發展萬物互通的智慧物聯網。



另外，現時香港仍存在沒有公共天線的商廈，他們有寬頻網絡就可以經互聯網收看數碼電視，而低收入或偏遠地方的市民，政府應協助他們安裝寬頻。



故此，筆者歡迎政府提出動用關愛基金，協助十六萬仍未能享用數碼電視服務的市民購置數碼電視機或機頂盒，以減少對有關用戶的影響，並期望政府可以盡量簡化申請程序。



港府終止模擬電視廣播，變相亦取消香港電台兩條模擬電視頻道。港台二○一六年四月起接手亞洲電視兩條模擬電視頻道，每年花費五千萬元公帑租用發射技術，去年卻遭審計署揭發只得○點一收視率，較被釘牌的亞視更低，而且不斷重播節目。終止模擬電視廣播，政府可同時節省五千萬元公帑。



至於五千萬元應否再給予港台作改善營運之用，筆者認為此舉如同倒錢落海，港台應全面檢討如何善用資源，增加收視。