中美貿易磋商正在關鍵時刻，過招主戰場本應是談判桌，詭異的是，過去一周，美方赤膊狠砌的擂台卻是5G和華為。美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧連日出陰招，到中歐幾個國家唱衰華為、圍堵中國5G拓展。中國表面只以外交辭令反擊，但5G拓展卻一點不手軟，一點不介意廉價、蝕做，看來5G爭奪戰，要面子的失了面子，要裏子的得了市場。



蓬佩奧二月十一日起走訪中歐五國，首站匈牙利，次站斯洛伐克；另一邊是彭斯日前訪問波蘭，兩人步調、聲音一致，焦點都是針對中國的科技龍頭華為及5G發展。兩人一個是美國副元首、一個是美國外交第二人，誰料此行被攤派的角色卻是爛仔、打手，句句如小人搬弄是非，來來去去的板斧更是恐嚇與唱衰。



例如，蓬佩奧要挾匈牙利及斯洛伐克減少與中國往來，期間再三點名華為會成為他們的安全風險，還怕兩個中歐小國腰骨硬，山姆大叔直接恐嚇「華為設備若與美國重要系統在同一地，華盛頓勢難與該國合作」，說白了，就是要麼選中國，要麼選美國。



匈牙利怎麼選？該國官員立時回以國家政策自主。斯洛伐克雖然沒有明確表態，但聽而不答、聞而不應，美國佬顯然被冷處理。堂堂大國，既無法不怒而威，又沒能力讓別國施壓即跪，真是丟光了面子。



相較美國的肉酸出招，中國在華為反擊戰上似乎有所保留，畢竟中美貿易磋商正在進行，迄今只見國家外交部發言人反擊美國兩大高層的唱衰與施壓，諷之缺乏大國之風。國家領導人雖然沒有動作，但華為與中國5G拓展卻沒有慢下腳步。



上月華為才向外報喜，已簽訂了二十多份5G商業合同，並正與五十多家國際電訊機構合作進行5G測試。這五十多家電訊機構代表的是跨國甚至跨洲的電訊市場，涉及的是相關國家的工商業及政經電訊需求，二○一七年華為佔世界電訊市場的份額已達兩成七，一八年的全年數據還沒有公布，但相信只多不少。



這些數據，對美國來說是「恐怖而難堪」的，迄今美國5G系統還沒能進入機構測試的一步，而且，國際電訊界都知道，拒用華為，等於電訊設施及將來的5G十分昂貴，中歐及東歐國家沒有那份財力應付美國的苛索。因此，美國的爛佬圍堵，迄今效果麻麻。



看看歐洲國家的選擇，德國、法國、意大利及葡萄牙均接納華為在該國發展5G，英國及挪威雖指華為產品存在國家安全風險，但並沒有叫停商界與華為的合作，更在所謂有限度保證條款下合作如儀。



事實上，華為與中國在海外電訊及5G的拓展有如一波「中華大潮」，匈牙利人民使用華為及其電訊設施的比率高達七成；印度、非洲不少國家使用中國兩大（華為及中興）電訊設施的比率亦極高。發展中國家要想科技及電訊上不太落後於人，此時此刻，或未來一、兩年，都難以切割華為的物美價廉，是以，中國在海外開拓電訊市場之勢根本難阻難停。