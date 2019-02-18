功夫茶：兼職驗橋太兒戲　幾多基建危危乎

各位看官，今時今日嘅香港地無奇不有，好似號稱係百年基業嘅深圳灣公路大橋，僅十二年貨仔就發生駭人聽聞嘅鋼纜生銹折斷事故，冇橋塌人亡算執番身彩咯。路政署監管失職唔在講，最嚇人係負責檢查大橋嘅工程師原來只係兼職。咁都得，你話係咪仲兒戲過玩泥沙？



嗱嗱嗱，唔係嚇你，負責深圳灣公路大橋檢查維修嘅承建商，其委聘嘅獨立監督顧問公司，疑違反合約規定，冇聘請全職工作嘅結構監督工程師，求其搵啲兼職工程師檢查了事，是是但但咯喎，睇唔到斷纜危機又有乜出奇。消息仲話，有關合約包括大橋在內嘅九龍至新界西港府基建維修工程，價值高逾八億元，點知錢就袋袋平安，做就敷衍塞責，負責監管嘅路政署更係烏瀡瀡，簡直係一件污、兩件穢。



有業內人士就解釋，話近年大型基建眾多，工程師不敷應用，言下之意係人手不足，惟有將就將就。喂，呢鋪講法真係要戒，雖則兼職唔等於冇專業資格，但同一時間兼顧咁多瓣數，分身不暇咯喎，點可能唔走馬觀花吖。之但係基建安全涉及人命，檢查質素絕對寸步不能讓，人手不足並唔係藉口。大家試諗吓，香港大小橋樑多不勝數，行人行車乜都齊，淨係同深圳灣公路大橋同類設計嘅，已起碼有青衣南橋及八號幹線公路等，萬一發生塌橋意外，醜出國際事小，死傷枕藉事大呀。



講到呢度，功夫茶真係想問吓，究竟路政署知唔知醜字點寫㗎？基建醜聞長爆長有，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，署長陳派明日前先至聯同上司陳帆為港珠澳大橋施工表格缺失解畫，家陣又要為大橋斷纜亡羊補牢，都唔使講港鐵沙中線醜聞愈揭愈臭嗰一筆。如果話兼職工程師衰在唔夠專心，咁港產官僚肯定衰喺冇羞恥之心喇。



陳署長話喎，三個月內會檢視其他同類設計橋樑，強調該署一直有周詳保養維修計劃，有信心其他橋樑冇問題喎，聽吓好嘞。正所謂官僚靠得住，豬乸會上樹，路政署夠話兩星期前先至為大橋進行例檢，並無異樣，轉頭就自打嘴巴；大型基建承建商連施工表格都唔使交，一樣可以層層獲批，你話家陣有咩係冇可能㗎？再講，由樹木辦驗樹到機電署驗𨋢，有邊一鋪唔係呢頭驗完嗰頭爆大鑊吖，香港有幾多基建危危乎，真係冇人話得埋。



唉，百年養不足，一日毀有餘。香港基建本來以高效率、高質素見稱，可惜吖，回歸後已經冇咗呢支歌仔唱，近年更淪為豆腐渣嘅代名詞，車毀人亡只係遲早問題咋。呢個就係港府胡混度日、香港不斷沉淪嘅見證喇。



