產評：中港金融趨緊密　市場監管須並進

近幾年香港金融市場的最大變化，乃內地資金的參與度愈來愈高，因應環境適時檢討監管條例實有其必要。港股通今季將實施「實名制」計劃，而就收緊券商孖展借貸的諮詢亦快將公布總結。凡此種種，當局宜拿捏好監管尺度，在風險管控、營商環境和投資者權益之間作出平衡，免得過猶不及！



中港股市自一四年實施互聯互通後，吸引不少內地資金投資港股，而外資亦可在港透過互聯互通投資A股。不過，兩地監管準則始終有別，大規模的市場流動必然會帶來新的監管風險。早前兩地落實對互聯互通實施「實名制」，並就加強跨境金融監管訂立備忘錄。只是在落實新措施前，監管當局須加強與業界的溝通，謀求最完善的方案，增強市場參與者的信心，以取得最佳的政策效果。



據證監會資料顯示，過去四年聯交所參與者的數目增長近三成。不少新業者具內地資金背景，本身的註冊資本不多，但作風進取，藉內地母公司取得抵押融資，積極從事孖展借貸業務，且集中發放予單一股票的單一投資者或股東，形成風險高度集中。一旦出事，容易出現資不抵債，打擊市場穩健及公眾對經紀行業的信心，後果不容小覷。



對此，去年證監會就有關收緊券商孖展借貸的指引進行諮詢，消息指其中一項建議，乃將券商孖展放貸業務總額上限定於資本的五倍，並設有六個月的過渡期。理論上，券商的孖展借貸總額「封頂」，資本金實力較遜的中小型券商或會較受影響。可實際上，經歷多次市場動盪，整體本地券商在孖展業務上普遍有嚴格的內部監控，制度行之有效，故影響未必太大，且若將上限定在諮詢建議比例範圍兩至五倍的上限水平，亦照顧到業界的利益。



無可否認，中港金融連繫日益緊密是必然趨勢，只是兩地制度不同，雙方業者在風險管理意識和監管尺度都大相逕庭。香港人最擔心是港股「A股化」，意味監管失控，亂象頻生；而在人民幣尚未完全對外開放之下，內地最關注是香港容易成為走資的缺口，難以管控。



是故，香港證券市場透過兩地合作謀求更大發展的同時，必須密切注視過程中所衍生出的新問題，保持溝通、諮詢，施以合適的措施以作出應對。畢竟金融業是香港經濟的重要支柱，而完善的法規和監管，是金融市場賴以發展的基石。切忌為了吸引資金，漠視市場風險管理。斷手續玉，只會得不償失！



