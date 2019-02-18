世界視線：脫歐方案又受挫　文翠珊苟延殘喘

英國脫歐限期只剩四十天，但仍未有定案，首相文翠珊成千夫所指，可說是屢敗屢戰，屢戰屢敗。英國下議院上周四情人節審議脫歐替代方案，雖然方案未被歐盟認可，議員只是象徵式表決，仍然難逃被否決命運，垂死掙扎的女首相再受重擊，這可能是她人生中最無情的情人節。文翠珊向外聲稱會與歐盟委員會主席容克再商談，眼看時間緊迫，日子卻未定，旁人都忍不住焦急，四十名前駐外大使齊促請延遲脫歐限期，爭取時間與歐盟磋商，以及讓國內考慮第二次公投可行性。



有指文翠珊在採取緩兵之計，隨着脫歐的日子愈來愈近，無協議脫歐機會愈來愈高，最終或令到國會各派議員別無選擇下，只好接受她提出的方案。工黨黨魁郝爾彬直斥她故意浪費時間，逼反對派在死線前就範。出動這無賴方法，可見文氏已經無計可施，就算應付了自己人，歐盟才是這場談判的主角，現在英國議價本錢買少見少，到硬脫歐焦頭爛額才再求歐盟，別怪人家給你不平等條約了。



近日傳出文翠珊想在夏天請辭，提早大選，希望在自己還有影響力時候，阻止死對頭前外相約翰遜登上首相寶座。如果消息屬實，這個請辭實在來得太遲，因為早在兩年多前與歐盟展開談判，由頭到尾都處於下風，歐盟盛氣凌人，英方逆來順受，結果導致得出來的方案完全不被接受，有負國民所託。最近英國有球星轉會意大利班霸球會，獲取超高薪，網民紛紛笑道他的經理人應該去做脫歐談判代表，可見首相府在脫歐問題上的差勁表現已淪為笑柄。失去國會支持，不獲人民諒解，女首相憑甚麼去和容克討價還價？



無論如何，脫歐罪人這污名已洗不掉，文翠珊早就表態會在下次大選前辭職，希望完成最後任務順利脫歐，這個心願看來難以達成，英國脫歐極可能一拖再拖，甚至拖到下次大選也不出奇。足球是英國人最愛，女首相應該有留意英超球會曼聯在更換領隊後重振軍心，成績瘋狂反彈。新人事新作風，有時更會出現轉機，文翠珊很明顯黔驢技窮，再做下去也是苟延殘喘，虛耗國家光陰，不如早早掛冠。



