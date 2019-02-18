神州觀察：豬瘟滲透肉製品　防控不力禍難消

非洲豬瘟在狗年爆發，豬年後繼續在神州大地肆虐，湖南湘西州檢疫部門日前從來自河南一家食品企業生產的灌湯水餃檢出非洲豬瘟病毒，事件再次給當局敲響警鐘，非洲豬瘟已殺入食品行業，並且已對社會民生領域帶來巨大威脅。



在灌湯水餃檢出病毒前，有網友貼出照片顯示，甘肅「相關縣（市、區）送檢的豬肉製品檢測出非洲豬瘟病毒核酸陽性的情況表」，共十一廠家、四十批次產品的八十三個樣品檢出非洲豬瘟病毒，被通報的急凍品牌及企業主要來自河南、上海等知名肉製品企業；另有河南、山東的企業所生產的培根、香腸、火腿腸等個別批次產品的樣品，也被檢出病毒；而台灣方面日前也從來自山東企業生產的火腿腸中，驗出病毒。



目前全國共有二十五個省市區被非洲豬瘟攻陷，包括河南、江蘇、安徽、上海等地，在疫情背景下，疫區省份檢測出非洲豬瘟病毒也許「見怪不怪」。只不過，山東省並非疫區，當地大型企業生產的肉製品卻有病毒，當地養殖場是否存在隱瞞不報的情況？相關部門是否包庇掩蓋？鑑於地方政府有報喜不報憂的惡習，豬瘟問題很可能比當局呈報的更嚴重！



一般來說，按官方防疫措施，疫區豬肉無法運出，雖不排除有不良商販偷賣病死豬，但至多也是小型或黑心食品作坊使用，大量使用豬肉的急凍食品企業，一般不會採購疫區豬肉，但多家供應全國的大型企業肉製品卻發現病毒。出現這種情況，只有兩種可能，一是養豬場隱瞞疫情，私下撲殺病豬而不報告，其餘生豬依然供應市場；再來就是，相關疫區通報疫情後，並未全面撲殺疫區內所有豬隻，以致有病豬流入市場，而地方政府則睜眼閉眼，甚至包庇。



顯然，問題源頭還是出在地方政府監管和防控不力上。非洲豬瘟自爆發以來，雖然政府多次下令嚴防，但疫情仍不斷擴散惡化。而內地官方每次公布疫情，總是標準答案，不是疫區已完全處置，就是強調「疫情總體可控」，但疫區究竟有多少豬被撲殺，有多少病豬流出，根本就沒有數，也從來不公布。



最可怕的是，自非洲豬瘟在內地爆發後，官方一直渲染「不會傳染人，煮熟可消毒」，不排除正因官方極力宣傳「不會傳染」，導致疫區所在地養殖業和政府部門有僥倖心理，而無視百姓安全，如果說肉製品中有病毒，那麼百姓在市場購買的鮮肉，誰能保證絕對安全？



中國生豬飼養量佔全球的一半以上，國人豬肉消費佔總肉類消費六成以上。而其所衍生的行業更有五千萬人就業，當局若不以最嚴厲措施防控非洲豬瘟，未來嚴重影響社會民生的後果，實在難以想像。



