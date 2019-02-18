美國對付他國，必定有利益訴求。如果只為正義或彰顯它的權勢，美國早應在非洲不少國家出兵。但在戰亂頻仍的索馬里，美國是急急把少數的軍隊也撤走，全然不敢介入。對於美國這樣重利高於一切的國家，出兵索馬里沒任何收益，更會損兵折將，當然是避之唯恐不及。



過往出兵伊拉克是明的侵略，對敍利亞和利比亞是暗的，美國在埃及等地推行顏色革命被翻盤之後卻不敢再介入。同樣理由是出兵埃及沒有直接的利益，但伊拉克、敍利亞、利比亞都是產油大國。在敍利亞只一時搶了一些油田，因俄羅斯的干預，未能推翻政權來奪取敍利亞政府積累的財富。但在伊拉克、利比亞都成功了，兩國積累的石油美元儲備都不知去向，自然是美國用各種方法來接收。



以伊拉克為例，美國入侵時大印美元來收買當地軍隊將領，用了不過幾億美元，但所接收的伊拉克儲備便是數百上千億美元的收益，還未包括掠奪伊拉克博物館等地方所積累的文物、財富，以及石油生產帶來的持續收入。



這是一盤計算精確的生意，只是估計不到美軍的統治是如何的不濟，讓伊拉克的本土勢力奪得政權，美軍處於撤退的邊緣。換言之，項目式的生意經，沒有政治風險考慮，也對本地和區域因素一廂情願的無知，便導致美國的失敗。



最近，美國對付委內瑞拉，不是因甚麼民主人權公義，實際上也是赤裸裸的利益驅使。委內瑞拉證實石油蘊藏量超過沙特阿拉伯，為全球最大。石油出口的成本也不高，在西半球的美洲地區，勝於墨西哥和美國南部。美國現時的頁岩油，生產成本高昂，蘊藏量也少，不可能長期開發。



美國要減少對中東的石油依賴，最佳方法是搶奪委內瑞拉的石油生產與蘊藏量。即使現時委內瑞拉的石油出口，七八成要在美國境內的煉油廠提煉，但美國不滿足於這樣的貿易好處，而是要把委內瑞拉的石油資產吞併。這才有今天特朗普政府對委內瑞拉的各種不法攻擊與制裁。



美國計算成本，不會貿然出兵，只是用顏色革命的方法，但是還動不了民選的政權。不拿掉委內瑞拉的政權、掠奪當地石油資產，美國是不會罷手。委內瑞拉政府不變天，美國的壓力便不會停止。



或許，委內瑞拉政府的最佳對策，是以其人之道還治其身。開放海域大門，讓委內瑞拉的親美人士和基層貧民，渡海往美國，製造難民潮。委內瑞拉一開動，拉美各國人民必然響應，且看美國怎樣應付。