台灣當局包括蔡英文回應北京提出的一國兩制、和平統一的主張，都是老生常談對老生常談。蔡英文的「最新」概括是「四個必須」，一是北京必須正視中華民國台灣存在的事實；二是必須尊重二千三百萬人民對自由民主的堅持；三是必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異；四是必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。蔡英文的「四個必須」看上去好像很是「立場堅定」，很有力度和氣勢，其實說了一堆講了等於沒講的廢話。所謂「正視中華民國的存在」，這還用說嗎？如果沒有一個被打敗之後跑到台灣「偏安一隅」繼續打着「中華民國」旗號「分割」兩岸的軍政勢力集團，兩岸還有統一問題嗎？



然而，北京絕不接受台灣當局以「中華民國」名義來談，不能接受「兩岸特殊的國與國之間關係」來談，只能模糊，籠統而言，兩岸乃對等談判。但北京的底線只能是中華人民共和國代表中國，是中央政府。所謂「中華民國」在「事實」上也好，「名分」上也好都不能存在。



所謂「必須尊重二千三百萬人民對自由民主的堅持」，這也是廢話。北京一早推出的一國兩制「和統方針」，就包括了尊重台灣人民自身社會制度下「對自由民主的堅持」。



所謂「必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異」，又是廢話，這麼多年來，北京對台灣當局不知呼籲了多少次，在國民黨、馬英九執政期間，兩岸以和平對等商談，不知處理了多少「歧異」問題和相關事務。所謂「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」，更加是廢話中的廢話。存在了近三十年的海基會、海協會談了多少次，蔡英文不記得嗎？不知道嗎？海基會、海協會乃是兩大被授權的公權力機構在兩岸之間互訪、商談以及交流了多少次，蔡英文不記得、不知道嗎？



可見，蔡英文的「四個必須」全是廢話。然而，為何她要堅持講廢話呢？因她只能用講廢話煞有介事的向北京開條件「護台灣」，抗拒和統商談也。