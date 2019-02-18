許多人認為，如果中美貿易談判無法達成協議，中國經濟勢必受到進一步衝擊，成為最大輸家。是耶？非耶？有英國傳媒提出另類觀點，認為即使談判不歡而散，對中國也未必是一件壞事，因為中國需要的是雙贏協議，沒有必要為達成協議而不惜代價。



當局者迷，旁觀者清，這種觀點不是沒有道理。美國已不滿足於先期確定的貿易平衡目標，而是更多聚焦於中國的產業政策尤其是科技方面，不管中國如何妥協、如何退讓、如何增購美國產品，都無法令華府滿意和收手。相反，他們必會變本加厲、得寸進尺，在政治、外交、軍事等方面挑起事端，務求全方位遏制中國。在這種情況下，即使雙方達成貿易協議，也未必值得高興，因為這極可能只是曇花一現。



歷史經驗告訴人們，當美國發現自己競爭不過別國時，便會不擇手段，以各種旁門左道打壓對手，當年對付日本如是，現在對付中國亦如是。不同的是，現在中國的實力和體積都遠勝當年的日本，不可能被輕易擊垮，所以老美顯得特別焦慮，特別歇斯底里。君不見，美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧到處搬弄是非，唱衰華為，甚至對歐洲國家百般恐嚇，根本就是爛仔所為，哪有一點大國風範。



對於中國而言，這不只是一場貿易戰，更是關乎國運的博弈，能否達成協議不重要，重要的是達成甚麼協議。有些事情可以退讓，例如增購美國產品、進一步開放市場等等，反正中國確有實際需要，讓一讓無妨；有些事情則退無可退，例如經濟結構改革、「中國製造2025」等等，屬於中國主權範圍，關乎整體國運，豈能任人擺布？總而言之，中國不可能為了促進貿易而改變政治制度，更不可能為了迎合美國而放棄核心利益。美方愈是咄咄逼人，中方愈須堅持原則，只要沉着應戰，守住陣地，保住賴以發展的法寶，就有可能取得最後勝利。