本港基建醜聞不斷，連帶兩家公司爆得大名，一為禮頓，一為奧雅納，這兩家企業都是工程界的大哥大，也是最受港府信任的洋公司。



深圳灣大橋發生「斷纜」醜聞，估計是生銹所致，路政署承認事故「不正常」。的確，大橋設計壽命一百年以上，啟用才十二年就發生事故，當然不正常；一般鋼纜都有防銹能力，這麼短時間就銹蝕到斷裂，也是不正常；而兩周前港府曾進行例行檢查，居然未能發現問題，更是不正常。而最可圈可點的是，大橋的顧問公司正是奧雅納。



對於香港人來說，奧雅納之大名已是如雷貫耳，當然不是美名，而是惡名。高鐵香港段早前試運行期間發生脫軌事故，肇因是奧雅納在設計時忽視了列車運行時的過彎壓力，而對工程界人士來說，有關疏忽是根本不應犯的低級錯誤。幸虧是試運行期間出事，否則後果不堪設想。



奧雅納已淪為豆腐渣工程製造者的代名詞，禮頓則有過之而無不及，單是沙中線醜聞爆完又爆，禮頓就周身蟻。又是削牆，又是剪筋，又是不按圖則施工，最近更被踢爆有逾六成檢測表格「消失」事件，還有多少「櫃中骷髏」未曝光，只有天曉得。更令人側目的是，不管禮頓如何被千夫所指，該公司至今態度傲慢，拒向公眾交代，而港府對禮頓的懲罰不過是十五個月禁止投標而已，對於手持數百億政府合約、忙不過來的禮頓而言，有關處分隔靴搔癢，說是變相鼓勵就差不多。



為甚麼禮頓、奧雅納醜聞迭爆卻視若等閒？除了「大到不能倒」，手持的工程合約淪為「人質」之外，更因為在港府內部有保護傘。須知港府高官多喝事頭婆的奶水長大，以前聽慣了洋人的訓導，崇洋媚外的基因早已深入骨髓，融入血液，根深柢固，除非對他們進行「基因編輯」，否則不可能改變他們對「洋和尚會唸經」的迷信。