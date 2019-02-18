香港回歸後的基建工程，不論大小都是豆腐渣工程。最新明證是深圳灣公路大橋有一條鋼纜折斷，疑銹蝕所致，簡直駭人聽聞。路政署在日前的例行檢查中已驚悉事件，拖延一日才在上周六下午公布，擺明不想讓傳媒過早得悉「煲大件事」。紙包不住火，基建醜聞爆完又爆，市民對港府的監管信心已是直插谷底。



深圳灣公路大橋通車不過十二年，竟然已經發生如此嚴重的事故，而且路政署兩星期前才完成檢查，當時還聲稱沒有異狀，詎料兩星期後即因銹蝕而折斷，有可能嗎？這意味路政署胡混度日，根本沒有認真工作，這種態度，敢肯定未來還有更多意想不到的基建亂象排山倒海而來。



這些年，大型基建接連出事，醜聞一浪接一浪，令人喘不過氣。港珠澳大橋石屎數據造假、最近復被揭發遺漏施工表格；港鐵沙中線醜聞長爆長有、愈揭愈臭，不知伊於胡底；中環灣仔繞道、高鐵香港段則漏水銹蝕嚴重，恐在若干時日後重蹈類似大橋斷纜的覆轍。有人擔心，車毀人亡一幕隨時在自詡安全城市的香港上演，市民淪為被活埋的「沙中人」、「兵馬俑」，絕非危言聳聽。



大型基建甚至國家級工程尚且如此，更不用說一般地區工程，甩皮甩骨、延誤超支已是家常便飯。單是前特首梁振英提出向全港十八區區議會各撥款一億元，推行「社區重點項目計劃」，六年過去，特首早已換了人，廿七個項目之中，竟然有十項延誤，預料須橫跨三屆區議會會期才能完工，港府辦事效率之低下，有目共睹。至於其他基建，港鐵站又好，政府大樓又好，郵輪碼頭也罷，淪為「水簾洞」已成指定動作。



過去豆腐渣工程是內地專利，現在則成香港特色，情何以堪！同一項跨境基建，由完工速度以至基建質素，內地段都完勝香港段。一國兩制、港人治港徹底失敗，已是寫在牆上。