香港一位男風水師與一位已故女富豪稔熟，男的施展渾身解數，在對方身上取得數十億元贈款，使他可能成了香港開埠以來最富裕的風水師。消息傳出後，一度使很多人打趣地說要改行學風水。



如此豐厚的回報當然誘人，但該風水師能做的事、能講的話，卻未必人人都能辦到。女富豪年過半百仍經常紮起孖辮走在人前，很多人引為笑談。法庭上曾播出風水師與女富豪的生活片段，鏡頭中無論女的如何搔首弄姿，男的都會大呼：「嘩，好靚呀！」旁人看着也覺肉麻。所謂「君子有所為，有所不為」，這神棍為往上爬，卻甘心做小人而不做君子。



日本首相安倍晉三貴為世界第三大經濟體的最高領導人，大好男兒卻去做神棍之事，為求生存竟童顏妾臉去討好美國總統特朗普，這就更讓人不齒。



特朗普剛透露，安倍提名他角逐諾貝爾和平獎，以表揚他對朝鮮半島無核化的貢獻。



推舉特朗普為和平使者，跟稱讚那位女富豪「好靚」一樣，不是每個人做出來之後都能不覺面紅的。特朗普反倒很清醒，坦言自己幾乎不可能獲獎。主人家也認為不可能的事，安倍仍然卯足勁去做，可見他有多想去取悅對方。



一個鬚眉男子甘心卑躬屈膝、甜言蜜語、獻上溫柔，女富豪閨中寂寞，按捺不住，或許尚能領情。但安倍晉三是男的，討好對象也是男的，這就會讓人渾身起雞皮疙瘩！特朗普不傻，安倍的提名他會用作炫耀，但心底裏一定很瞧不起這樣的「擦鞋仔」。堂堂白宮主人，論眼光、識見，跟那女富豪不會是同一檔次。



特朗普從來看重者，是那些敢於與他爭雄的人，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領袖金正恩，這三人都不愛討好特氏，特氏卻對他們甚有好感，這就叫識英雄重英雄。