美國總統特朗普為了修建美墨邊境圍牆，確認美國進入「國家緊急狀態」，這意味佢可在未經國會允許下，動用八十億美元資金修建美墨邊境圍牆，這筆錢遠遠高於國會拒絕給予他的五十七億美元。



以往總統頒布此等緊急狀態令，絕大部分不涉爭議，而且多選擇在重大政治問題上與反對黨妥協；而今趟特朗普果真令國家進入緊急狀態，這意味着，他輕易就把美國憲法第一條「美國的資金分配權歸屬國會」的這項權利搶到自己手中，有論者指這無疑開創了一個非常惡劣的先例。



特朗普深明「有權不用，過期作廢」的道理，他說「堵截難民」非常緊急，然則，當年奧巴馬涉及千家萬戶的醫保制度，為基層解決昂貴的醫療費用，關乎民生，唔通就唔緊急？特朗普為了修建邊境隔離牆，不惜令政府停擺，今趟更是「豁出去」，不惜代價要與民主黨人、美國人權組織興訟。



特朗普自上任以來，其獨斷獨行，大家有目共睹，佢喜歡退群就退群，白宮高官不順其意者全部冇得留低。事實上佢隻手可以遮天，所謂「民主」，就是他掛在嘴邊的一句話：我是選舉的勝利者，你不是！特朗普今次示範了美式民主，一樣可以玩獨裁，而你又吹佢唔脹！



一九七六年的《國家緊急狀態法案》，雖然有兩條糾偏機制，一是參眾兩院通過聯合決議方式可以終止緊急狀態；二是可以通過訴訟裁定總統違憲。問題是今次特朗普睇通睇透，呢兩條糾偏機制對佢完全失效！



中期選舉後，親特朗普的共和黨議員明顯多咗，民主黨要獲足夠支持通過聯合決議並不容易；至於所謂「違憲官司」，只要看最高法院偏向共和黨的法官已超過半數，你就明特朗普對民主黨人就算提出興訟都充滿自信：「我們最高法院見」。商人總統，除了財技，難道不可以善於玩弄權術？