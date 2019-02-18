新一年兩岸關係持續緊張，大陸反台獨呼聲再度高漲，而台灣民進黨政府在美國支持下，對大陸立場亦日趨強硬；令人關注的是，美國在台協會（AIT）近日針對台獨組織醞釀發動獨立公投發表聲明，表示美國「不支持台灣獨立公投」。美國一反常態，突然高調「反台獨」，絕不是心血來潮，顯然是看到台海局勢的緊張，擔憂擦槍走火。



在中美貿易戰的大背景下，美國朝野上下近期加緊打「台灣牌」向華施壓，數名美國參議員近日呼籲，邀請台灣的蔡英文總統到美國國會演說；而美國國防部亞太助理部長薛瑞福日前也重申，將繼續對台軍售。美軍印太司令部司令戴維森亦稱，美軍將繼續與台軍合作，確保台灣有自我防衞能力。



另外有十七名美國學者日前發表報告，指美國應阻嚇北京對台採取軍事行動，美國亦應協助台灣發展抵擋解放軍進犯的不對稱能力。美國海軍作戰部長理查森早前亦曾表示，未來會派美國航空母艦通過台灣海峽。而美國的神盾驅逐艦則在中國農曆新年期間，穿越了台灣海峽。



事實上，自去年以來美方就一直挑戰中國大陸一直強調的台灣問題是核心利益，包括對台售武以及通過鼓勵美台官方交流的相關法案，軍艦更頻繁於台海航行。台灣官方對此自然又如服了興奮劑，不僅之前強調兩岸維持現狀的蔡英文，新年後公開表示拒絕一個中國的「九二共識」，台軍亦頻頻軍演，並宣稱要研製中程導彈對抗大陸。



面對美國在台灣問題上咄咄逼人，大陸顯然已忍無可忍。事實上，習近平年初有關台灣問題「不能一代拖一代」的對台談話內容，已令台灣無模糊空間。最近更有網絡放出消息，指大陸高層在內部講話中，聲言要與美軍較量一番，認為「不打一仗，都不知道誰輸誰贏」。而要打仗，當然首選台海。



事實上，大陸近日高調公布最先進的殲20隱形戰機已部署負責對台方向的東部戰區，而負責阻嚇美日的東風26中程導彈也已裝備火箭軍，同時有不斷下水的大型登陸艦，中央軍委副主席張又俠日前更呼籲要準備打仗，迹象表明解放軍近期或在台海將有重大動作，以作為對美艦頻頻進入台海的回應。



只不過，台灣官方卻不以為然，繼續緊密配合美國打台灣牌，似乎是向美國表白，台願作圍堵大陸的最前線，因此有台獨團體就認為舉辦台獨公投的時機到了。殊不知，台獨公投卻觸及了大陸底線。大陸目前已有反分裂法，其中包括台出現官方推動台獨舉措，以及有外國勢力介入，將正式對台動武。



其實，美國激化兩岸對抗，目的是給中國大陸的發展添亂加堵，同時向台灣出售武器，坐收保護費。因為分裂的兩岸才符合美國利益。尤其是，台獨公投過關，大陸必動武，不過關，只有統一。因此，在台獨團體只是口頭上聲稱要推動公投，美國就迫不及待跳出來阻止，或許美國也意識到了，台灣牌有些打過頭了！