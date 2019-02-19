神州觀察：拉中國加入軍控　默克爾居心叵測

以美國為首的西方國家不斷製造中國威脅論，不遺餘力地從多方位進行打壓，第五十五屆慕尼黑安全會議，中國再成針對焦點，東道主德國總理默克爾更欲將中國拉入不對等的國際軍備控制談判，可謂居心險惡。



美國近期以俄羅斯屢次違反協議為由，決定退出《中程導彈條約》，而該條約是兩國當年為阻止軍備競賽繼續惡化所簽，屬於兩國間的雙邊協議，本與中國無關，只是隨着中國多年來的潛心發展，令美國愈發擔心其在不受約束下大舉擴充軍備，從而獲得一定的軍事優勢，所以早有拉中國下水之意。



默克爾無疑十分善解美國之意，於是不失時機地在本次安全會議上將中國扯進來，說甚麼裁軍是全世界關注的問題，非常歡迎中國「入局」。若中國真的入了這個局，必是相當吃虧的事，須知自第二次世界大戰之後，美蘇軍備競賽令兩國的核武器及常規軍備均已達到超飽和狀態，與之相比，中國的軍事實力根本不在同一等級，這就如同一個胖子鼓動一個瘦子共同節食，美其名曰為了健康，其實根本是不懷好意。



況且該條約限制的只是陸基中短程導彈，對如今的美俄來說，即便全數銷毀亦只佔極小比例，相反，美國主要依賴海基、空基等力量，諸如其遍布全球的軍事基地，及航母、潛艇、戰機數量皆非中國可比，在此基礎上談裁軍根本毫無公平可言。更重要的是，退不退約本屬歐洲自己的事務，中國完全沒必要攙和進去。



正如有英國智庫研究指出，如果中國加入《中導條約》，便意味着中國百分之九十五的彈道導彈和巡航導彈均屬違約，包括武統台灣、抗擊航母編隊的東風21D和「關島殺手」東風26都得銷毀，此舉無異於自廢武功。不僅如此，整個亞洲地區的軍事平衡也將被打破，各種無法預料的風險衝突必將接踵而至，大國崛起之路從此舉步維艱。



雖說慕尼黑會議不屬於官方政府活動，亦毋須形成最終共同公報，但本次會議仍充滿火藥味，尤其正值中美受貿易戰影響，關係處於緊張時期，中國遭受美歐陣營攻擊亦在意料之中。這邊廂，美國副總統彭斯就華為問題與中方代表劍拔弩張；那邊廂，默克爾處心積慮為中國挖坑，討好美國之用心再明白不過。



可以見到，在撕毀《中導條約》問題上，歐洲和美國的想法是一致的，要麼拉俄羅斯開展新一輪軍備競賽，將其拖垮；要麼拉中國入局，藉以遏制中國的軍備發展，但前蘇聯吃過的虧，中國沒必要再去上當。事實上，在任何涉及中西方利益的問題上，中國不能對美歐抱有一絲幻想，唯一的出路只有自力更生，自強不息。



