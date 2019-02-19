世界視線：首富用腳撐脫歐　英倫航空也告別

英國脫歐革命尚未成功，同志們卻已紛紛跳船。當地媒體報道，口口聲聲支持脫歐的英國首富、化工巨擘Ineos創始人拉特克利夫，為了避繳高達四十億英鎊稅款，密謀移民避稅天堂摩納哥並轉移部分資產，據報Ineos兩名高層亦會跟隨。同樣支持脫歐的高級電器生產商Dyson創始人戴森亦決定把公司總部遷至新加坡。春江水暖鴨先知，身體最誠實，兩位成功商人應是看出大勢不妙。



拉特克利夫一直自詡愛國，支持本地品牌，力撐國家脫歐，斥責歐盟是絆腳石，法規和稅制過分嚴苛，扼殺企業利潤空間，削弱競爭力，去年剛獲英女王封爵，外界估不到他和同樣是爵士的戴森不單止想脫歐，更想進一步脫英。報道一出，兩人自成箭靶，但不消一會已給英倫航空突然倒閉的消息蓋過。英倫航空稱由於燃油成本高漲，加上英國脫歐前景不明朗，沒信心繼續能夠運作歐洲航線，經營陷困惟有停運。北愛爾蘭德里市依靠英倫航空航班來往倫敦，未脫歐已體驗了與英國「切割」的最壞下場。



脫歐派大難臨頭各自飛，航空公司付出不「飛」代價，那邊廂留歐派則同仇敵愾，誓要打倒首相文翠珊，計劃在三月二十九日脫歐限期前六天，在倫敦發起數日大型示威，抗議首相用拖字訣逼議員就範，向她施壓舉行第二次公投，包括決定留歐或是否接受任何一個脫歐方案。保守黨內不滿聲音亦與日俱增，文翠珊日前向三百多名黨友議員發信要求團結，稱「歷史會批判所有人」。這句話反而提醒眾人，有她做罪人便夠，應該快點跳船不要陪葬。



脫歐未見其利先見其弊，英倫航空是同業首間犧牲品，預計類似倒閉事件陸續有來，空中巴士早前已預告，若英國在沒有協議下脫歐，公司為求自保只有撤資，相信這亦代表了很多大型企業的心聲。歐盟從開始已警告英國脫歐是自討沒趣，文翠珊本周便去布魯塞爾與歐盟委員會主席容克會面，到時人家只要提起英倫航空事件，她肯定啞口無言，還好意思討價還價嗎？



