正論：客似雲來雙刃劍　接待能力大考驗

受惠於港珠澳大橋及高鐵香港段開通，去年訪港遊客達六千五百一十五萬人次，較前年上升逾一成，再破歷史紀錄。然而，禍兮福所倚，福兮禍所伏，港府為客似雲來沾沾自喜之際，有識之士見到的是亮麗數字背後的危機。



旅發局為去年旅遊業埋單計數，其中內地客首次突破五千萬人次，佔遊客總數七成八，增幅最大；過夜客近三千萬人次，增約半成；人均消費六千六百元，增百分之二點五，可謂丁財兩旺。展望新年，當局預期遊客人次將達六千六百四十萬，增加近百分之二。另一方面，鑑於今年旅遊業面對中美貿易戰、英國脫歐等影響，當局計劃斥資四億多元用於市場推廣，同時發掘下白泥、大澳、西貢等更多地區加入「香港大城小區」、「香港後花園」等計劃，提升遊客體驗，吸引過夜客。



香港一年訪客人次超過六千萬，這是甚麼概念？日本一年接待遊客約三千萬人次，南韓一年訪客不足兩千萬，台灣訪客剛過一千萬人次，英國一年接待遊客約四千萬人次，而著名旅遊勝地法國一年訪客逾八千萬。香港以彈丸之地，接待遊客人次超過不少國家及地區，不能不說是一項奇迹。事實上，旅遊業是香港四大支柱產業之一，相關從業員達二十七萬之眾，計及其家庭人口，旅遊業足足養活了十分之一的香港人口，重要性不言而喻。



但正如一枚錢幣總有兩面，客如過江之鯽為香港帶來的不光是財富，還有擁擠、失序及摩擦。上水、元朗、沙田等地區深受水貨問題困擾，早已怨聲載道，而土瓜灣、紅磡則因為被旅行團、旅遊巴逼爆，也是投訴不絕，要求控制乃至削減旅客數量之聲此起彼伏，有關不滿情緒更被政客及港獨分子所利用，一度銷聲匿迹的鳩嗚、驅客等亂象近年再現，情況令人憂慮。不可不知，今明兩年分別有區議會及立法會換屆選舉，有關話題必被炒熱，中港矛盾有可能進一步惡化。



有關問題老生常談，究其根源，港府多年來只知遊客多多益善，緊盯着旅遊經濟效益，卻從來沒有認真考慮如何提高承載能力，改善接待水平，單看港珠澳大橋開通後出現的諸多亂象，譬如指示牌不清晰、車輛不足乃至如廁都要大排長龍，就知道港府應變能力是如何的糟糕。而在增加旅遊基建方面，香港更是乏善可陳，來來去去都是兩大主題公園、山頂、維港等「三板斧」，以致遊客來港不為觀光，而是以購物為主打，所謂深度旅遊、豐富遊客體驗，至今仍是口惠實不至。



香港遊客來源單一，加上內地客以購物為目標，這就隱藏着更大的危機。中美貿易戰不論結果如何，中國都會進一步開放市場，降低關稅，以前無法打入內地市場的外國貨，今後將源源進入。在這種情況下，香港這個免稅港、購物天堂將失去光彩，對內地客吸引力勢必大減。有人說香港應該吸引外地的高端旅客，怕就怕，高端客不來，內地客又失去興趣，兩頭不到岸。



