功夫茶：反港獨有辱無榮　搞佔中逍遙法外

古語有云︰「敬一賢則眾賢悅，誅一惡則眾惡懼。」今時今日香港啱啱掉番轉，愛國志士灰頭土臉，牛鬼蛇神張牙舞爪，黑白顛倒，是非混淆，有乜法子唔出事！



各位看官應該仲記得，前年年初，當時仲係立法會議員嘅羅冠聰喺機場被大批示威者包圍，期間發生衝撞，結果三男一女被判非法集結及襲擊罪成，幾十名民間愛國人士尋日去到羅湖懲教所同赤柱監獄外，獻花迎接其中三名刑滿出獄嘅義士。佢哋批評佔領行動發起人戴耀廷等人至今無一獲罪，反而年近七旬嘅長者，只因反對立法會議員勾結台獨，結果監都有得坐，今次行動係要表達「愛國家無罪，反港獨有理」咁話。



可惜吖，愛國者再有滿腔熱血，始終難抵殘酷嘅現實。呢幾位反港獨人士蒙受牢獄之災唔在講，佔中期間路見不平一聲吼，向漢奸黎投以豬雜嘅三名義士，話都冇咁快就被收監；堅守崗位、執行職務嘅七警同前警司朱經緯，同樣逃唔過被重判嘅命運，可見「愛國家有罪，反港獨盞衰」至係真理。



反觀「佔中三恥」之首、人稱「戴妖」嘅法律學棍戴耀廷，律政司至今未將佢落鑊，得以繼續盤據教席，毀人不倦、禍人子弟之餘，仲不時撰文鼓吹港獨，一再干預選舉，當局話就話要立案調查，但直至家陣都係得個吉；立法會議員去信港大要求嚴查，亦如泥牛入海，拖到依家連鬼佬校長都走埋，始終冇人吹得佢脹！



千怪萬怪，愛國人士只能怪自己太傻太天真，以為回歸後可以揚眉吐氣，點知回歸後同回歸前根本冇分別，甚至仲衰多幾錢重。同樣係七旬老翁，愛國愛港人士唔係被譏為「維園阿伯」，就係淪為階下囚。漢奸黎就唔同嘞，旗下淫媒宣淫販賤，佢本人策劃佔中、黑金禍港、恐嚇記者……幾乎數得出嘅惡行都有佢份，慘得過人哋有律政司大大個保護傘撐住，可以大大聲講「唔怕踎監最怕洗廁所」。至於「民主阿伯」李漢奸更加不在話下，呢舊過氣電池不甘寂寞，周不時聯袂「民主阿婆」周遊列國唱衰香港，不知幾風騷。



道理一字咁淺，漢奸黎、李漢奸之流背後有洋人射住射住，特別係漢奸黎，向反對派提供嘅政治黑金，全部由佢嗰位有美國海軍情報背景嘅洋助手經手，外部勢力呼之欲出，恐洋症病入膏肓嘅港府自然退避三舍，有法不依。



北大人口口聲聲要壯大愛國愛港力量，現實卻係愛國愛港有辱無榮，反中亂港風生水起，廿二年過去人心仲未回歸，依家知點解喇！



