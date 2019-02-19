特朗普政府發動這場史無前例規模的對華貿易戰之前數十年，中共就和老美展開過各個方面、包括兵戎相見的尖銳鬥爭。雙方都知道對手是怎麼回事，都知道對手的最終目的是要打垮自己，只是因為內外局勢的變幻莫測，因為誰也不能輕易擊垮對方，故中美關係也就時有所變。很多時候、很多問題上要調整政策，爭取合作，或共同對付威脅到自己更大的敵人，或盡可能實現「雙贏」、「遷就」對方。



事實上，從杜魯門、甘迺迪、尼克遜、老布殊、克林頓、奧巴馬到特朗普，從毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤到習近平，中美之間玩的就是這樣的鬥與和，玩的就是這種好好壞壞、悲喜交加的心跳，最嚴重的局面乃打了韓、越兩場常規戰爭。中國傷亡多，老美傷亡少，中國損失大，老美損失小，但不代表美國勝、中國輸。更重要的是中國沒有屈服，更激發了發展自己、壯大自己的鬥志，老美受到重挫，對其內外政策的後續影響十分負面，若算總帳沒佔甚麼便宜，反而「刺激」了對手走向強大，今次貿易戰正是中美數十年鬥與和的繼續。



這場貿易戰的性質關乎國運，關乎老美能不能「美國第一」、「永續霸權」，關乎中國能不能民族復興，成為強國。雖說問題的性質如此嚴重，大家也心知肚明，但解決這場貿易戰的方法遠沒到你死我活的程度。也許老美恨不得以雷霆萬鈞之力一棍子打倒中國，或恐嚇中國跪低，但根據以往數十年經驗，這不過癡心妄想而已。中國當年更加貧弱之時，都沒有對美屈服，如今「世界第二」，抗壓能力和實力已增百倍，特朗普「唔好彩」，他要面對這個現實。



當然，特朗普是自負他的「談判藝術」的，恐嚇與敲詐是其精髓。北京則已看穿這點並堅守「不能讓的堅決不讓」，無懼付出相應代價堅守底線，特朗普的「藝術」就會歸零，這是北京「鬥」的運用。



中美關係還有「和」，貿易戰也將鬥來鬥去要「講和」，講和的結果實乃中國能讓的可以讓，而美國只要拿到這些就知趣早些收兵。