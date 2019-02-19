美國動用國家力量打壓華為，澳洲和新西蘭等附庸國為表忠心，紛紛加入圍堵行列，一時間攪得周天寒徹。不過，華為方面似乎胸有成竹，輪值董事長徐直軍表示並不期望其5G設備進入所有國家，更直言「澳洲市場還不如廣州大，新西蘭還不如我的老家益陽大」，頗有「敵軍圍困萬千重，我自巋然不動」的氣勢。



這是狂妄自大嗎？數字可以說明一切。中國擁有近十四億人口的龐大市場，消費力驚人，單是智能手機用戶就超過八億，而且還有巨大的發展潛力。去年華為全球發貨量逾二億部，營業收入突破一千億美元，今年發貨量更將達到二點三億至二點五億部，營業額勢必再創新高，可謂愈戰愈勇，愈鬥愈強。



正如徐直軍所說，華為連廣州移動都沒有提供產品，少幾個國家也無所謂。沒錯，求人不如求己，華為只需經營好國內市場就足夠了，根本沒有必要看洋人臉色，好像澳洲和新西蘭這種小市場更是不值一哂。得5G者得天下，西方國家將價廉物美的華為產品拒之門外，只能拖慢本身發展步伐，受損的反而是自己。



說中國消費力驚人，並非無的放矢。去年中國社會消費品零售總額超過三十八萬億元人民幣，約合美元五萬五千多億，已與美國相差無幾，預料今年就可以後來居上，成為全球最大消費市場。由此可見，儘管中國經濟受到內外因素影響，正面臨下行壓力，但消費市場依然暢旺，今年春節黃金周的消費增幅是百分之八點五，有些人刻意強調增幅「八年新低」，其實隨着消費市場達到一定水平，基數不斷提高，這個增幅已經不算低了，相對於美國等西方國家，更是一枝獨秀。



多年來西方學者不斷散布「中國崩潰論」，結果一再落空，就是因為他們總是戴着有色眼鏡看中國，而不是根據中國經濟的實際情況分析問題。美國打壓華為，只能適得其反。