凡事政治化、妖魔化，是政壇的常態，香江反對派尤其好此道，只可惜水平差劣，抹黑太不專業，以致破綻百出，往往自取其辱。林子健之「釘大腿」事件堪稱典型，有人說林子健的腦子有點問題，如果此說是實，當初為其撐場背書、最終落得個灰頭土臉的一眾反對派政客，就是傻上加傻。



因為有香港人涉嫌在台灣殺死女友後逃回香港逃避懲罰，港府建議修訂逃犯引渡條例，堵塞法律漏洞，避免香港繼續成為逃犯天堂，算是做了一件得民心的好事，台灣方面樂觀其成，但反對派又大肆污衊修例乃「政治陰謀」，是為捉拿政治犯鋪路，比二十三條立法更惡劣。自己反對也罷了，還要拖台灣下水，黃之鋒稱，今後台灣人不用去大陸，到香港就可以合法被捕，成為下一個「李明哲」；而朱凱廸更加語出驚人，指港府修例一下子打通「從香港移交逃犯到大陸」及「台灣是中華人民共和國一部分」兩大政治缺口。



呵呵，反對派「身有屎」，攻擊港府修例不足為奇，但抹黑之前最好做點工夫，不能隨口噏當秘笈。事實是，兩岸交流數十年，直航也有十年，在大陸定居的台灣人達百萬，至今有幾個「李明哲」？大陸要抓捕台灣人，直接在大陸守株待兔好了，何須港府代勞。



再說了，政治制度不同不能成為包庇逃犯的藉口，此所以中國同美國等西方國家都有司法合作，而兩岸於一九九○年簽訂《金門協議》，成為逃犯剋星。按照香港反對派的邏輯，台灣此舉早就證明自己是中國一部分，再經香港修例來證明豈非多此一舉？需要指出的是，當年台灣是李登輝當政，而他是精日分子、台獨之父，但這並不妨礙兩岸達成移交逃犯的協議，證明李登輝尚有「是非」觀念。對比之下，香港反對派被反中反共燒壞大腦，語無倫次。拜託，下次「抹黑」可以專業一點嗎？